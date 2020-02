The Omen: Koch Media presenta l’edizione per collezionisti!

Midnight Classics, l’etichetta di Koch Media Italia che racchiude le perle del settore cinematografico, è continuo fermento con novità appetibili. L’editore, infatti, ha presentato ufficialmente The Omen – Film Collection, un’edizione speciale che comprende tutti i film della saga di Omen, in un cofanetto inedito e dedicato ai collezionisti.

Probabilmente in molti conosceranno questa saga, e per chi non avesse mai avuto la possibilità di guardare tutti i lungometraggi può recuperare questo cofanetto, che contiene moltissimi contenuti speciali. Per comodità vi riportiamo di seguito tutte le chicche presenti nei vari dischi.

DISCO 1

Commento audio con i critici Lemon Dobbs, Nick Redman e Jeff Bond

Commento audio con il regista Richard Donner e il montatore Stuart Baird

Commento audio con il regista Richard Donner e Brian Helgeland (Man on Fire)

Introduzione al film con il regista Richard Donner

The Omen: Revelations

La parola del diavolo: intervista con lo sceneggiatore David Seltzer

Scena eliminata con commento del regista e Brian Helgeland

Maledizione o coincidenze?

Galleria fotografica

Trailer

Tv spot

Radio spot

DISCO 2

Commento audio con il produttore Harvey Bernhard

Il presagio: intervista con l’attrice Elizabeth Sheperd

Il Potere e il Diavolo: il making of di “Omen II – La Maledizione di Damien”

La tutrice di Damien: intervista con l’attrice Lee Grant

L’amministratore delegato del diavolo: intervista con l’attore Robert Foxworth

Galleria fotografica

Elizabeth Shepherd commenta le foto del dietro le quinte

Trailer

Tv Spot

Radio Spot

DISCO 3

Commento audio con il regista Graham Baker

Il diavolo nel dettaglio: intervista con il regista Graham Baker

Intervista con l’assistente di produzione Jeanne Ferber

Resuscitare il diavolo: Intervista con l’autore Andrew Birkin

Galleria fotografica

Trailer

Tv Spot

DISCO 4

Il libro del male: intervista con lo sceneggiatore Brian Taggert

Galleria fotografica

Trailer

DISCO 5

L’eredità di “The Omen”: Documentario

Omen 1

Lo faccio per te: intervista con l’attrice Holly Palance

Richard Donner parla di Omen: Il presagio

La musica del diavolo: intervista con il compositore Christopher Young

Il presagio rivelato

Wes Craven parla di Omen: Il presagio

Jerry Goldsmith parla della colonna sonora

David Seltzer parla della sceneggiatura

Infine, The Omen – Film Collection debutterà ufficialmente il prossimo 27 febbraio 2020, sia in formato DVD sia in quello Blu-ray. Che ne pensate? Acquisterete questa perla del cinema?