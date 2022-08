Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia secondo cui l’AEW sarebbe stata trasmessa in diretta su Sky Sport a partire dalla fine di agosto. A smentire il tutto ci ha pensato, in data odierna, “Il Padrino” Salvatore Torrisi, commentatore di punta della Compagnia di Tony Khan in Italia.

L’AEW non sarà trasmessa in diretta su Sky in Italia

Attraverso un post sulla sua pagina FB il commentatore italiano ha spiegato che la notizia divulgata da Fite.TV era priva di fondamento. Per il momento, dunque, le puntate di Dynamite e Rampage continueranno a essere trasmesse rispettivamente il venerdì. Soltanto i PPV saranno in diretta, sempre a pagamento su Sky Primafila. Ovviamente nulla vieta che le cose possano cambiare in futuro: dopo il mancato rinnovo dei contratti televisivi legati alla WWE (che invece viene trasmessa su Discovery+), Sky ha voluto scommettere nuovamente sul mondo del Wrestling puntando sulla AEW, Compagnia che dal 2019 a oggi ha senza dubbio rimescolato le carte in tavola offrendo ai fan una vera alternativa.

Adesso gli occhi dei fan sono puntati su All Out, PPV in programma il 4 settembre a Chicago. Con molta probabilità il main event vedrà scontrarsi CM Punk, tornato in azione questa settimana a Dynamite, e Jon Moxley per decretare l’indiscusso campione mondiale della AEW. Il wrestler di Chicago era diventato campione a Double or Nothing, sconfiggendo Adam “Hangman” Page, ma si poi dovuto fermare per un infortunio al piede. Anzichè rendere vacante il titolo, Tony Khan (presidente della AEW) ha deciso di decretare un campione ad interim: il titolo è stato vinto da Jon Moxley a Forbidden Door contro Hiroshi Tanahashi, leggenda della New Japan Pro Wrestling.