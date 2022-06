Weekly Young Jump (Shueisha) ha pubblicato il capitolo 169 di One-Punch Man e Yusuke Murata (Eyeshield 21), artista ai disegni dell’opera da un soggetto originale di ONE (Mob Psycho 100), ha fatto evolvere improvvisamente il medium aggiungendo un’animazione al capitolo stesso.

In particolare, mentre si sta sviluppando lo scontro tra Saitama e God, per rendere l’evento ancora più epico e maggiormente coinvolgente il maestro Murata ha animato il frastuono generato dai pugni dei due guerrieri che appaiono in ombra. Possiamo guardare di seguito la scena estratta e, cliccando qui, la potrete vedere nella sua interezza:

Amazing goosebumps ANIMATED panel from the latest chapter of "One-Punch Man" by ONE, Yusuke Murata on the Tonari no Young Jump website.

This is so so cool, work by a Madman!

Images © Shueisha, ONE, Yusuke Murata pic.twitter.com/eCMfLHLoII

— Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) June 8, 2022