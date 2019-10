Arrivano nuovi Funko Pop! dedicati a Star Wars

Gli appassionati dei Funko Pop! e i fan di Guerre Stellari saranno felici di scoprire i nuovi pupazzetti dedicati al nuovo episodio di Star Wars.

Gli appassionati dei Funko Pop! e i fan di Guerre Stellari saranno felici di scoprire i nuovi pupazzetti dedicati al nuovo episodio Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Dunque, vedremo alcuni “vecchi” personaggi come Rey, Finn, BB-8, Kylo Ren e alcuni nuovi come, ad esempio, Sith Jet Trooper, Lando Calrissian e D-O. Immancabili le figure dedicate a The Mandalorian, all’alieno Kuiil, al droide IG-11 e a Cara Dune. Ma non finisce qui, ci sarà anche il giovane Cal Kestis insieme dal piccolo robottino BD-1, e Second Sister.

Inoltre, su Walmart saranno disponibili Funko Pop! dorati dedicati proprio alla saga di Guerre Stellari e rappresenteranno tre personaggi importantissimi della saga, Darth Vader, Luke Skywalker e la Principessa Leila. Sul sito potranno essere acquistate anche le magliette di Star Wars nella confezione originale insieme alla trilogia originale. Tra l’altro, su Target ci sarà una linea speciale di Funko Pop! dedicata a Boba Fett. Ma ci saranno anche t-shirt, cappelli e uno zaino dedicato alla linea.

Ancora non è ben chiaro quando usciranno questi Funko Pops! dedicati ai personaggi di Star Wars, ma si presuppone che alcuni potrebbero essere disponibili a partire da venerdì 4 ottobre. Altri invece saranno disponibili per il momento in pre-ordine sempre dal prossimo venerdì. Tutti i personaggi dovrebbero avere il prezzo di $ 11,99, mentre i prezzi di Pop Ride, Movie Moment e le magliette al momento non sono ancora chiari. Il Funko Pop! di Boba Fett dovrebbe avere un prezzo di $ 17,99 e dovrebbe essere disponibile già a partire dal 4 ottobre.