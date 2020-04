I 10 migliori artbook dedicati ai videogiochi

Se c’è una cosa che adorano gli appassionati di videogiochi è capire come lavorano i designer, come sviluppano certe idee e come successivamente le rendono realtà nelle meravigliose esperienze che noi conosciamo. La componente artistica è una delle particolarità che viene spesso e volentieri elogiata all’interno di un prodotto, basti vedere giochi come Dark Souls, Ori, Persona, God of War o Death Stranding, giochi che rendono l’ambientazione unica grazie soprattutto al lavoro degli artisti delle software house. Per accontentare i fan, moltissimi dei concept e delle opere artistiche vengono diffuse in rete o vendute in libri enciclopedici dall’elevata qualità, quest’ultimi vengono chiamati artbook e sono uno dei prodotti più ricercati e desiderati dalla community.

Esistono di diverso tipo e non vanno confusi con le guide strategiche, queste ultime dedicate alle soluzioni e alla scoperta di un singolo videogioco in particolare. Gli artbook videogiochi sono invece dei contenuti dedicati, non necessariamente a un particolare titolo, ma anche a saghe complete e riconosciute.

Artbook Videogiochi, i migliori!

Abbiamo quindi deciso di raccogliere quelli che sono per noi i 10 migliori artbook videogiochi presenti sul mercato, così da indirizzarvi verso quelli più curati e sostanziosi, bilanciando nel contempo informazioni e illustrazioni. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito con uno dei migliori in assoluto.

The Art of Blizzard Entertainment

Tha Art of Blizzard Entertainment è uno degli artbook più grandi mai realizzati per quanto riguarda i videogiochi. Tratta delle tre saghe leggendarie di Blizzard, Diablo, Warcraft e Starcraft, citando i lavori incredibili di Chris Metzen e di tutti quegli artisti che nel corso degli anni hanno reso grande la software house di Irvine. All’interno potrete trovare illustrazioni storiche, ma anche inediti concept mai rilasciati in maniera pubblica. Se siete fan dei videogiochi Blizzard, questo artbook non può non essere vostro.

The Art of God of War

Il soft reboot di God of War ideato, sviluppato da Santa Monica e dal genio di Cory Barlog è uno dei migliori titoli della generazione. Un autentico capolavoro. Le sue ispirazioni nordiche hanno contribuito ad esaltare uno dei mondi di gioco più incredibili ed epici di sempre. Se siete appassionati della saga di Kratos, forse è arrivato il momento immergersi in immagini meravigliose e approfondire tutta la realizzazione artistica del titolo.

Awakening: The Art of Halo 4

Halo 4 è il primo capitolo sequel realizzato da 343 Industries dopo il lascito di Bungie. Alcuni lo hanno amato, altri odiato, ma ciò che è oggettivo è tutta la componente artistica che fino ad allora poteva essere solamente immaginata dai romanzi usciti. Si perché i Precursori sono una civiltà estremamente misteriosa e dallo stile inconfondibile, ciò rende la rappresentazione grafica dei loro mondi e dei loro personaggi davvero unica. Per chi è fan di Master Chief, questo artbook è da avere assolutamente!

The Art of The Last of Us

Non vedete l’ora di The Last of Us Part II? Siete delusi dal rimando del gioco e volete in qualche modo tornare a rivivere i momenti del primo capitolo? Innanzitutto vi consigliamo di rigiocarlo e in secondo luogo vi suggeriamo di recuperare questo meraviglioso artbook. Naughty Dog non ha certamente bisogno di presentazioni, sono tra i migliori del settore e le illustrazioni presenti qua dentro confermano il loro talento e alla loro competenza. Un bel modo per prepararsi alla seconda parte.

The World of The Witcher

The World of the Witcher non è un semplice artbook, è molto di più. Si tratta di un vero e proprio compendium dove le illustrazioni sono preponderanti, ma lasciano spazio anche a una serie di descrizioni e approfondimenti sul mondo di The Witcher. C’è da sottolineare che questo libro si sofferma su ciò che è stato mostrato nell’esperienza videoludica e non prende in considerazione la serie TV Netflix.

The Art of Death Stranding

Death Stranding è una delle produzioni più atipiche degli ultimi anni. Il maestro Hideo Kojima ha portato sul mercato un kolossal dalle tematiche forti e contemporanee, in grado di regalare al giocatore una vicenda capace di emozionare e sorprendere. Il modo in cui lli Stati Uniti d’America sono rappresentati nel gioco è sbalorditivo, lascia senza fiato a ogni passo, così come tutto l’art design legato agli oggetti e al vestiario dei personaggi. The art of Death Stranding è un artbook che non può mancare in nessuna collezione!

Dark Souls 3 Designed Work

Il lavoro artistico nei giochi From Software è meraviglioso. Anor Londo è un chiaro esempio, diventata celebre e icona di quel mondo crepuscolare. Tanto spaventoso, quanto affascinante. L’artbook dedicato al terzo capitolo è uno dei migliori della trilogia, sia per varietà sia per bellezza. Immancabile, in particolar modo se siete fan dell’opera ruolistica.

The Art of the Mass Effect Universe

L’universo di Mass Effect ha fatto innamorare milioni di videogiocatori in tutto il modo. Personaggi, pianeti, ambientazioni, armi, navicelle, equipaggiamento. Insieme ad Halo, una delle opere di fantascienza più grandi della storia dei videogiochi, una saga che speriamo presto di tornare a vivere attraverso un nuovo capitolo, magari seguito di quello sfortunato Andromeda che tanto male non era. L’artbook dedicato alla bellezza artistica dei primi tre capitoli è un tesoro da custodire nella propria libreria.

The Art of Assassin’s Creed Odyssey

La cura nei dettagli nei mondi Ubisoft è sopraffina. Pensate alla San Francisco di Watch Dogs 2, la Firenze di Assassin’s Creed 2 o la New York di The Division. Il lavoro sulle ambientazioni richiede un impegno non indifferente, soprattutto per gli sviluppatori di Ubisoft che viaggiano da una parte all’altra del mondo per capire come poter replicare un determinato monumento o struttura specifica. Assassin’s Creed Odyssey ha un mondo di gioco meraviglioso, verdeggiante, vivo. L’Antica Grecia bella come non mai, bellezza galvanizzata da una fedeltà storica elogiabile, sfiorando anche il concetto di Epica. Questo artbook raccoglie non solo stupendi disegni, ma didascalie e descrizioni utili a comprendere il lavoro dei creativi.

The art of Zelda Breath of the Wild

Esistono due tipi di persone: chi ha amato Zelda Breath of the Wild e chi non lo ha giocato. In entrambi i casi è impossibile non rimanere estasiati dinanzi al mondo di Hyrule pensato da Nintendo e Shigery Miyamoto. Avere un libro in cui poter vedere e rivedere la bellezza dei disegni produttivi del gioco è un obbligo, non solo per gli appassionati di Zelda, ma anche qualunque videogiocatore.

