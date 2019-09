Ash vince la sua prima Lega Pokémon dopo 22 anni!

Per i fan della serie animata dei Pokémon è un giorno indimenticabile: il suo storico protagonista Ash Ketchum, ha finalmente vinto la sua prima Lega Pokémon dopo 22 anni e centinaia di episodi.

Nell’ultimo episodio della serie animata Pokémon Sole e Luna andato in onda in Giappone, dopo innumerevoli sconfitte alle più disparate competizioni, lo storico protagonista della serie, Ash, ha finalmente trionfato alla sua prima Lega Pokémon.

È stata una lunga strada, ma dopo 22 anni -e da allora il nostro, non è invecchiato di un solo giorno fossilizzandosi all’età dei 10 anni- Ash Ketchum è infine riuscito a diventare il primo campione della Regione Alola nel 139° episodio della serie Pokémon Sole e Luna intitolato “È nato! Il Campione di Alola!!” L’account Twitter ufficiale dell’anime dei Pokémon pubblica un messaggio di congratulazioni dedicato al nuovo campione, che nell’edizione originale giapponese si chiama Satoshi. Nella serie, Ash ha combattuto per il trofeo contro Gladion, il fratello di Lillie, vincendo la sua prima Lega Pokémon in assoluto. Il protagonista riuscì ad avvicinarsi molto alla vittoria già a Kalos, arrivando secondo contro Alain ed al suo mega-evoluto Charizard X, con i fan piuttosto sconvolti dalla sua sconfitta. La lotta finale ha visto scontrarsi due diverse forme di Lycanroc, una di Ash -originariamente in possesso del professor Kukui- e l’altra di Gladion.

Nel corso degli ultimi 22 anni, Ash ha partecipato alle più svariate competizioni: Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova e Kalos… ma in nessuna di queste, l’aspirante allenatore Pokémon è mai riuscito a vincere. Quindi perché proprio ora fargli tagliare l’agognato traguardo? Probabilmente questa scelta confermerebbe il rumor che vedrebbe, la nuova serie animata recentemente annunciata e semplicemente intitolata Pocket Monsters, essere un reboot del franchise: il rumor rimbalzato qua e là nella rete nelle ultime settimane, insisteva sul fatto che il nuovo anime potrebbe in realtà adattare l’intera saga videoludica ponendo come protagonista delle vicende l’eroe dei videogiochi, Red, e non Ash. A questo punto ha perfettamente senso congedare lo storico protagonista dello show facendogli alzare il trofeo più sudato della sua vita, prima di cominciare un’avventura completamente nuova.

Per scoprire se queste voci si confermeranno vere oppure no, non rimarrà che aspettare la messa in onda della puntata di Pokémon: Sole e Luna in onda in Giappone il prossimo 29 settembre, che promette alla sua conclusione di svelare qualcosa di più a proposito della nuova serie animata.