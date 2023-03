In questi giorni le aziende, Creations at Works e Caw Collectibles hanno presentato e aperto i preordini della nuova statua di Asta, dedicata alla serie di Black Clover. La statica sarà realizzata completamente in resina, in scala 1/6, raggiungendo l’altezza di 45 cm circa e una profondità di 51 cm.

Black Clover, la nuova statua Asta di Caw Collectibles è incredibile

La statua di Asta di Caw Collectibles



Asta è rappresentato in posizione di combattimento, mentre attacca un nemico armato con la sua spada demoniaca Anti-Magia. La scultura ha un livello di dettaglio impressionante, con una grande attenzione ai dettagli delle texture e dei colori dell’armatura di Asta, delle sue vesti e della sua spada. Inoltre, la posa dinamica del personaggio e la base dettagliata e decorata danno alla statua un aspetto imponente e dinamico.

Il manga di Black Clover è una serie scritta e disegnata da Yuki Tabata. La storia segue le avventure di Asta e Yuno, due orfani che vivono in un mondo magico in cui la magia è tutto. Asta è l’unico nella sua società privo di qualsiasi capacità magica, ma compensa la sua mancanza di potere fisico e di resistenza attraverso la sua forza di volontà e determinazione. D’altra parte, Yuno è incredibilmente talentuoso e ha la magia più rara e potente mai vista prima, ma è ancora alla ricerca di una ragione per cui sta cercando di diventare il Re dei Maghi. La serie è piena di azione, avventura e magia e ha guadagnato una grande popolarità tra i fan del genere shonen.

La statua di Asta Creations at Works e Caw Collectibles, tratta da Black Clover è già disponibile per il preordine e la potete prenotare ufficialmente a questo indirizzo (la statua sarà limitata alle sole 180 copie) al prezzo di 599.00 dollari, con uscita stimata nel primo quadrimestre del 2024.

La collezione manga di Black Clover in italiano è disponibile a questo indirizzo. Se invece volete scoprire i svariati gadget che sono disponibili, potete farlo attraverso questo link.