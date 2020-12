Asuna da Sword Art Online di Banpresto: la recensione

Prodotta da Banpresto per Bandai Spirits, oggi andremo a recensire la nuova figure di Asuna tratta da Sword Art Online per la linea Espresto est-Extra Motions.

Si tratta di una statua realizzata completamente in plastica, precolorata con un’elevatissima cura dei dettagli, che mostra la protagonista vestita con l’abito dei “Knights of Blood”(Cavalieri del Giuramento di Sangue), la gilda più forte di tutto il gioco.

Asuna Yuuki è uno dei due protagonisti della serie, conosciuta solamente anche come Asuna. Oltre a lei c’è un ragazzo di nome kirito con cui condividerà l’avventura di Sword Art Online per riuscire a sconfiggere il boss finale e tornare nel mondo reale. Il gioco è ufficialmente aperto il 6 novembre 2022, e gli appassionati di videogame di mezzo mondo si sono contesi le 10.000 copie disponibili per il lancio del nuovissimo MMORPG ambientato in una sofisticata realtà virtuale, generata da un hardware chiamato NerveGear.

Poco dopo l’inizio dell’avventura, i giocatori si renderanno conto di essere entrati in un incubo: infatti scopriranno di essere rimasti intrappolati in una realtà virtuale dalla quale non potranno uscire, se non sconfiggendo il boss finale Aincrad situato al 100° livello. Tutti i giocatori non sono solo imprigionati dal gioco, ma se dovessero morire all’interno della partita oltre a non poter far risorgere il loro avatar, moriranno anche nella vita reale, uccisi da una speciale funzione del casco NerveGear.