Attica 3 arriverà nelle fumetterie dal 18 gennaio!

Sergio Bonelli Editore, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato ufficialmente che Attica 3 sarà disponibile in tutte le migliori fumetterie dal prossimo 18 gennaio. Si tratta di un fumetto interamente inventato e disegnato da Giacomo Keison Bevilacqua.

Attica 3 è ambientato in quella che viene considerata la città più bella e moderna del secolo in corso, tuttavia è da sempre circondata da una serie infinita di inganni, massacri e bugie. Un gruppo di coraggiosi ragazzini decide di buttar giù questo muro di menzogne, mettendo a ferro e fuoco la bellezza di questa metropoli.

Nel frattempo, Sergio Bonelli Editore ha annunciato che prosegue il tour di Giacomo Bevilacqua nelle fumetterie italiane. In concomitanza dell’uscita di Attica 3, l’autore sarà allo Star Shop Scipioni di Roma per incontrare tutti gli appassionati. A seguire, sabato 1° febbraio sarà in forze alla Games Academy di Pescara, mentre venerdì 14 febbraio alla Comic House di Sarzana.

Attica 3, infine, sarà disponibile nelle migliori fumetterie, librerie e negozi e-store al prezzo consigliato di 4,90 euro.