August 1961 Omnibus: arriva la leggendaria raccolta Marvel

Alle porte del sessantesimo anniversario dell’uscita del primo numero dei Fantastici Quattro, Marvel ha annunciato lo speciale August 1961 Omnibus, la collezione completa di tutte le storie che hanno condiviso con Fantastic Four #1 gli scaffali dei negozi di fumetti americani.

La Silver Age dei fumetti americani, che va dal 1956 fino al 1970, salvò i supereroi dal collasso delle vendite che caratterizzò i primi anni cinquanta, dopo la perdita di interesse verso il genere i cui anni d’oro avevano avuto inizio attorno al 1938. Fu proprio grazie a scrittori e artisti, molti dei quali della Marvel Comics, fra cui Stan Lee, Steve Dikto e Jack Kirby, che nel panorama fumettistico debuttarono una serie di nuovi supereroi iconici e che ancora adesso sono molto amati dai fan di tutto il mondo.

Su Disney+ potete trovare i film della Marvel Cinematic Universe e molto altro! Per iscriversi al servizio di streaming di Disney+ sia con abbonamento mensile che annuale potete utilizzare questo link!

Persuaso dalla moglie Joan a non lasciare l’industria dei fumetti e collaborando con Jack Kirby e tutti gli altri grandi artisti della Marvel Comics, Stan Lee cambiò per sempre il panorama della cultura pop americana con la nascita dei Fantastici Quattro e molte altre uscite che caratterizzarono la nuova era dei supereroi americani. Per omaggiare un anno tanto fondamentale per la storia dei fumetti, Marvel Comics ha quindi deciso di raccogliere oltre una dozzina di albi usciti nel 1961, compresi alcuni mai ristampati, creando così il Marvel: August 1961 Omnibus. Oltre a Fantastic Four #1, la collezione comprenderà Tales of Suspense #23, Tales to Astonish #25, Amazing Adventure #6 e molti altri volumi portati ai lettori da alcuni dei più influenti creatori di fumetti di tutti i tempi.

Marvel: August 1961 Omnibus, la cui uscita è programmata per agosto 2021 in occasione del sessantesimo anniversario di Fantastic Four #1, avrà una copertina rigida disegnata da Javier Rodriguez ma sarà disponibile per il mercato diretto una variant di Jack Kirby.