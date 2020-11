Avampost 31: fumetto, qual’è lo stato dell’arte?

Per la prima volta nella storia negli Stati Uniti è stato eletto una vicepresidente donna. E nel mondo del fumetto e della cultura pop qual’è lo spazio occupato dall’universo femminile? Sarà una live tutta orientata in questo senso quella che si prepara per lo streaming di Avamposto 31 in onda ogni venerdì alle ore 17:30 sul Canale Twitch di Cultura POP dove si danno appuntamento e si ritrovano autori, disegnatori, editori ed appassionati del mondo del fumetto e della cultura POP in generale!

Avamposto 31 – 12/11/2020

Mentre nel mondo dell’attualità e della politica ci si domanda quale impatto avrà la presenza alla Casa Bianca di un vicepresidente donna Avamposto 31 ha deciso di affrontare il tema dal punto di vista del fumetto e della cultura POP. Per farlo avremo ospite in studio Elisabetta Benfatto, illustratrice e disegnatrice che ha realizzato per Becco Giallo la graphic novel Anna Politkovskaja dedicata alla giornalista russa, molto impegnata sul fronte dei diritti umani, uccisa in circostanze mai del tutto chiarite nel 2006 a Mosca. Con Loris Cantarelli, direttore editoriale della rivista Fumo di China che celebra in questi giorni il numero 300, parleremo invece dei personaggi femminili del fumetto che sono sbarcati al cinema.

Gli ospiti della puntata

Con Andrea Voglino andremo alla scoperta di un’altra autrice italiana che ha affrontato temi legati alla politica toccando una trama difficile e dolorosa come la strage di Piazza Fontana. Per Feltrinelli Comics infatti La Tram ha illustrato La prima bomba, volume a fumetti scritto da Marco Rizzo sui fatti legati all’attentato che diede il via ai cosiddetti anni di piombo. Sempre rimanendo in tema di fumetto al femminile ma con un tono ben più leggero avremo il grande piacere di avere ospite in trasmissione Silvia Ziche che con la sua Lucrezia ha saputo raccontare l’essere donna conl’ironia e con l’umorismo che sono da sempre sia la sua cifra narrativa che la sua caratteristica più apprezzata.

Con Luca Bellin, in collegamento da Supergulp Mestre, sarà molto interessante scoprire quali sono state le autrici più vendute in fumetteria in questi ultimi mesi mentre questa settimana uno storico collaboratore di Avamposto 31 torna in scena. E’ Diego Cajelli, che d’ora in poi sarà presente in alternanza con Manuel Enrico dalla redazione di Tom’s Hardware, con il quale ci porremo la domanda che assilla un po’ tutti gli appassionati di serie televisive in questo momento e cioè: ‘Dov’è Jessica Hyde?’. Il remake di Utopia, la serie televisiva che aveva mosso i suoi primi passi in Inghilterra su Channel 4, ha preso infatti il via in questi giorni su Prime TV e ne parleremo ampiamente

Dove vedere Avamposto 31?

Per seguire in diretta live la puntata di Avamposto 31 basta collegarsi ogni venerdì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 15:30 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP