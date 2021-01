Avamposto 31: anche il fumetto è malato?

Avamposto 31 è l’appuntamento settimanale condotto da Andrea Artusi dedicato al mondo della pop culture in onda tutti i venerdì dalle 17,30 alle 19,00 sul Canale Cultura POP di Tom’s Hardware su Twitch in diretta dagli studi di IUSVE Cube Radio. I fumetti, il cinema, le serie tv, i videogame diventano protagonisti grazie ai contributi della redazione composta da un cast di collaboratori fissi d’eccezione tra i quali Loris Cantarelli, Andrea Voglino, Diego Cajelli e Manuel Enrico con alla regia Marco Sanavio e Jasmine Pagliarusco e un ospite in studio ogni settimana diverso.

Avamposto 31 – 29/01/2021

“Faccio il rider perché con un curriculum come il mio sono troppo qualificato per fare qualsiasi altra cosa. Faccio il rider perché le faremo sapere. Faccio il rider perché ho le mie colpe, i miei difetti, lo faccio perché ho commesso degli errori, come capita a tutti. A quelli come me però, le colpe, i difetti e gli errori non vengono perdonati”. Sono alcune delle parole del post che Diego Cajelli ha pubblicato sul suo profilo Facebook in cui dichiara coraggiosamente la sua condizione di difficoltà assieme a un’immagine che lo ritrae mentre svolge il lavoro di consegna a domicilio.

La sua esternazione è stata rapidamente condivisa da più di 2.000 utenti e commentata da quasi 10.000 persone. Un fenomeno di cui parleremo ad Avamposto 31 oltre che con Diego stesso anche con Alessandro Sbrogiò di DOC servizi, cooperativa di operatori del settore culturale che da sempre si batte per il riconoscimento dei diritti di questa categoria, Emanuele Rosso di MeFu.it, gruppo di ricerca che indaga sulla situazione economica dei creatori di fumetto in Italia, e con Alberto Ostini.

Dove vedere Avamposto 31?

Per seguire in diretta live la puntata di Avamposto 31 basta collegarsi ogni venerdì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 15:30 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP.

