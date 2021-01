Avamposto 31: un calcio… al 2021!

Avamposto 31 è l’appuntamento settimanale condotto da Andrea Artusi in cui andiamo alla scoperta del mondo della pop culture. Fumetti, cinema, serie tv e tutto ciò che rende appassionante la pop culture viene esplorato da Andrea Artusi con il supporto di un cast di collaboratori fissi: Loris Cantarelli, Andrea Voglino, Diego Cajelli, Manuel Enrico offriranno la loro esperienza e la loro passione. Assieme ad Andrea Artusi, negli studi di IUSVE Cube Radio, saranno presenti ospiti di prestigio che racconteranno il loro mondo.

Avamposto 31 – 14/01/2021

Avamposto 31 torna dopo la pausa invernale e lo fa con una puntata che vuol essere… un vero e proprio calcio d’inizio al nuovo anno! Ed è proprio dello sport più amato degli italiani che parleremo assieme ad Alberto Cagnin, ex calciatore, allenatore ma anche musicista e scrittore che si autodefinisce simpaticamente ‘un match-analist che rimpiange di non saper disegnare’. Assieme a lui parleremo di calcio e di fumetti a partire dal ricordo di Loris Cantarelli della figura di Giuliano Giovetti, il leggendario ‘Giove’ che seppe affiancare alla sua attività di giocatore professionista quella di disegnatore per rubriche come ‘Calcio Amarcord’ per TUTTOSPORT.

Un viaggio da disegnatore a disegnatore che ci porterà a collegarci con Fabio Piacentini, acclamato autore bonelliano in particolare di Martin Mystère ma anche realizzatore dell’albo Paris Saint-Germain – La saga del PSG per l’editore francese Soleil e di svariati libri sul calcio di Newton & Compton. Da un leggenda all’altra del pallone avremo con noi al telefono anche Paolo Castaldi che ci parlerà della sua graphic novel Diego Armando Maradona edita da Becco Giallo dedicata alla vita e alle gesta del giocatore argentino recentemente scomparso, per poi concludere con Roberto Rinaldi apprezzatissimo disegnatore per la Gazzetta dello Sport delle strisce in cui vengono raccontate a fumetti le più belle azioni del calcio .

