Avamposto 31: psichedelia tra noir, musica e fumetto. 

Avamposto 31 è l’appuntamento settimanale condotto da Andrea Artusi dedicato al mondo dell’immagine disegnata e di tutto quello che le gira attorno in onda in diretta tutti i venerdì dalle 17,30 alle 19,00 dagli studi di IUSVE Cube Radio sul Canale Cultura POP di Tom’s Hardware su Twitch. I fumetti, il cinema, le serie tv, i videogame diventano protagonisti grazie ai contributi della redazione composta da un cast di collaboratori fissi d’eccezione tra i quali Loris Cantarelli, Andrea Voglino, Diego Cajelli e Manuel Enrico. Alla regia Marco Sanavio e Jasmine Pagliarusco e un ospite in studio che questa settimana sarà Alessandro Sbrogiò.

Avamposto 31 – 25/02/2021

Il tema della prossima puntata sarà infatti la psichedelia e per parlarne partiremo proprio da ‘Il falò del Saraceno’ l’ultima fatica letteraria di Sbrogiò proposta in questi giorni con un crowdfunding su Book a Book. Un viaggio nell’afosa Sicilia dell’estate del 1979, in cui tre giovanotti non troppo per bene incappano in un misterioso suicidio avvenuto 30 anni prima. Un noir atipico tra musica e atmosfere di un periodo irripetibile della cultura italiana in cui viene citato un grande personaggio di quel momento storico, Andrea Tich che proprio in questi giorni esce con il suo nuovo album di inediti impreziosito dall’immagine di copertina realizzata dall’artista Matteo Guarnaccia.

Anche Tich sarà ospite della trasmissione in collegamento telefonico così come Giorgio Salati alias Joe Dal, sceneggiatore in particolare per Disney e Rainbow e che ha realizzato anche graphic novel per Tunué, per parlarci di musica prog rock anche lui appena uscito con un suo nuovo pezzo dal titolo “End of a friendship”. A conclusione della diretta con Andrea Voglino andremo alla scoperta di un’interessantissima graphic novel uscita da poco in libreria per i tipi di Feltrinelli Comics: ’La fabbrica onirica del suono’ di Sergio Algozzino. La storia di un immaginario gruppo di rock progressive italiano, a cavallo fra gli anni sessanta e i primi anni ottanta.

Dove vedere Avamposto 31?

Per seguire in diretta live la puntata di Avamposto 31 basta collegarsi ogni venerdì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 15:30 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP.

Le puntate precedenti