Il nuovo Avatar – La via dell’acqua, meglio conosciuto come Avatar 2, sarà una pellicola basata interamente sul concetto di famiglia, ma molti forse non sanno che prende spunto proprio dalla famiglia del regista James Cameron. Questo aspetto è stato rivelato dall’attrice Sigourney Weaver in un’intervista concessa a Variety inerente, però, al suo nuovo film The Good House. La Weaver, infatti, iconica attrice di Aliens, sarà nel cast di Avatar 2 a Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Joel David Moore, CCH Pounder, Giovanni Ribisi, Dileep Rao e Matt Gerald.

(L-R): Ronal, Tonowari, and the Metkayina clan in 20th Century Studios' AVATAR: THE WAY OF WATER. Photo courtesy of 20th Century Studios. .. 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Avatar 2 e il concetto di famiglia secondo James Cameron

Sebbene i dettagli della trama di Avatar 2 rimangano ancora scarsi, si sa che il sequel sarà ambientato più di un decennio dopo il primo film e ruoterà attorno alla famiglia Sully mentre si proteggono a vicenda dai vari pericoli presenti su Pandora. Stando invece al trailer, pare che l’attesa pellicola avrà due aspetti fondamentali: l’acqua, ovvero il mozzafiato oceano di Pandora, e appunto la famiglia Sully.

Queste sono state le parole dell’attrice:

La storia parla della famiglia, delle famiglie che cercano di stare unite e di tutto ciò che siamo disposti a fare per proteggerci a vicenda e proteggere il luogo in cui viviamo. La storia è basata sulla famiglia di Jim [Cameron] e sulla sua gioia per la famiglia, ma racconta anche di si è vulnerabili quando si diventa genitori.

Questa rivelazione della Weaver ha permesso anche di captare i motivi per cui la famiglia è un tema così importante in Avatar 2. Cameron è padre di quattro figli e, probabilmente non a caso, Jake e Neytiri, i protagonisti della pellicola, hanno quattro figli. Cameron e sua moglie, Suzy Amis, hanno svolto anche il ruolo di tutori per uno degli amici della figlia e pare che questa esperienza il regista l’abbia inclusa in Avatar 2 poiché anche Jake e Neytiri adottano una figlia di nome Kiri. Inoltre lo stesso Cameron aveva più volte criticato i film Marvel e DC proprio per l’assenza di supereroi con figli che, quindi, non possono sperimentare lo stesso tipo di vulnerabilità che lui cercherà di mostrare nella nuova pellicola che in Italia uscirà il 14 dicembre prossimo (potete recuperare la prima pellicola su Amazon).