Avatar 2 e gli effetti speciali presenti nel film saranno di ottima fattura, parola di Stephen Lang! Avatar: La Via dell’Acqua, il sequel del celeberrimo film diretto da James Cameron (potete acquistare il Blu-Ray del film qui su Amazon) noto anche come Avatar 2, è uno dei film più attesi dell’anno, dopo molteplici ritardi, e un recente aggiornamento dimostra che varrà la pena aspettare.

Avatar 2: gli effetti speciali sono qualcosa di mai visto prima

Anche se James Cameron non ha detto nulla sugli effetti visivi del suo film, la star di Avatar 2 Stephen Lang ne ha parlato in una recente intervista. L’attore afferma che ha già visto gran parte del film finito:

“Non ho mai visto niente di simile, e ho visto Avatar. È davvero bellissimo”.

Avatar aveva già effetti visivi sbalorditivi che hanno cambiato per sempre la CGI, e con l’aggiunta di ulteriori effetti speciali sott’acqua sembra che La Via dell’Acqua sarà visivamente ancor più sbalorditivo del suo predecessore.

Quando è stato pubblicato il primo teaser trailer del film, Avatar 2 ha ricevuto alcune critiche per la CGI. Tuttavia, gran parte del film è girata davvero sott’acqua. Per fare ciò, Cameron e il suo team hanno inventato un tipo completamente nuovo di tecnologia motion capture subacquea. In precedenza, era impossibile combinare scatti subacquei con il mocap, perciò gli attori venivano sospesi in aria tramite dei fili per imitare il galleggiamento, e l’acqua veniva aggiunta digitalmente in seguito. James Cameron, invece, ha insistito sul fatto che le riprese subacquee fossero girate realmente sott’acqua per creare un’esperienza che fosse letteralmente e visivamente più coinvolgente. Conoscendo il perfezionismo e il pionierismo del regista, la CGI continuerà a essere ottimizzata e migliorata fino all’uscita di Avatar 2.

Neytiri (voiced by Zoe Saldana) in Twentieth Century Fox's AVATAR. Photo courtesy of WETA. TM & .. 2009 Twentieth Century Fox - All Rights Reserved - Not for sale or duplication.

Gli incredibili effetti visivi sono gran parte del motivo per cui il primo Avatar ha battuto tanti record. Trascorrere 13 anni a sviluppare un sequel ha permesso a Cameron, così come al team degli effetti visivi e a tutti gli altri professionisti coinvolti, di creare un film che sarà senza dubbio migliore del primo, dal punto di vista tecnologico.

Inoltre, il successo del sequel e dei suoi effetti speciali andrà a beneficio non solo di Cameron e del franchise Avatar, ma anche di altri film: ad esempio, la tecnologia CGI subacquea di Avatar 2 potrebbe avvantaggiare anche la Marvel, che sta per introdurre un nuovo personaggio subacqueo: Namor.