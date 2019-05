Avengers: ecco le differenze tra il Thanos di Infinity War e quello di Endgame

Nonostante i dettagli siano piccoli, è stato confermato che le differenze tra le due versioni di Thanos ci sono: a parlarne è stato Matt Aitken, VFX Supervisor di Weta Digital

Fuori da ogni possibile terrore spoiler, sappiamo bene come sia in Avengers: Endgame che Avengers: Infinity War Thanos ricopre un ruolo molto importante. Come sempre, se non avete ancora visto il film, evitate di proseguire la lettura in quanto più avanti ci saranno spoiler legati alla trama.

Il Thanos di Endgame non è lo stesso di Infinity War: quello infatti viene ucciso all’inizio del film, lasciando spazio invece all’ingresso, verso metà film, del Thanos del 2014 (in piena ricerca delle Gemme dell’Infinito). Nonostante i dettagli siano piccoli, è stato confermato che le differenze tra le due versioni ci sono: a parlarne è stato Matt Aitken, VFX Supervisor di Weta Digital.

Il personaggio è leggermente diverso. Abbiamo usato lo stesso asset per i film. Sul Thanos di Infinity War abbiamo speso molto tempo, ma quello che vediamo in Endgame è più giovane, arriva dal 2014 e (nonostante viene da una linea temporale diversa) è un Thanos di 4 anni più giovane. È più agile, al massimo della sua forma fisica e si veste diversamente. Porta infatti un’armatura, è in modalità da battaglia. In Infinity War aveva invece un look meno ricercato e uno stile più filosofico. Abbiamo dovuto quindi rivestirlo con l’armatura. Volevamo che si vedesse il fatto che è più giovane e forte, principalmente tramite le animazioni. Non abbiamo quindi cambiato molto l’asset originale, ma l’approccio con cui lo abbiamo animato.

Registrare con Thanos (specialmente le scene d’azione) è stato difficile in quanto il volto utilizzava la motion capture con Josh Brolin, anche se il corpo nei combattimenti veniva mosso da degli stunt. Il problema è che Thanos è alto più di un umano, e quindi questo ha reso le cose più difficili. L’esperienza maturata in Infinity War ha permesso agli effetti speciali di studiare modi più sofisticati di muovere Thanos, specialmente per l’espressioni facciali.