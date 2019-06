Avengers: Endgame, Dave Bautista litigò coi fratelli Russo per aver fatto spoiler

Durante il press tour di Avengers: Infinity War, senza volerlo Dave Bautista, interprete di Drax ne I Guardiani della Galassia, senza volerlo ha spoilerato gli eventi di Avengers: Endgame, finendo col litigare con i registi del film, i fratelli Joe ed Anthony Russo.

È davvero difficile negli ultimi tempi trovare qualcuno con cui Dave Bautista non abbia discusso o litigato, e a quanto pare non fanno eccezione nemmeno i fratelli Joe ed Anthony Russo, acclamati registi Marvel. Stavolta però, non è stato lui a cominciare, anzi, inizialmente non aveva nemmeno realizzato cosa avesse combinato, ma andiamo con ordine.

Come ormai saprete, per buona parte del cast, le riprese di Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame sono avvenute in sequenza, e nessuno, a parte Robert Downey Jr. -che a posteriori ci sentiamo di aggiungere “con cognizione di causa”- ha ricevuto il copione integrale della pellicola, ma solo le parti in cui il proprio personaggio è presente. Con una programmazione di riprese così frammentaria e confusa che fa accadere alcune cose su una serie di greenscreen è stato quindi difficile che ogni personaggio capisse dove e quando gli succedesse cosa.

Ecco perché quando ai tempi del tour promozionale di Avengers: Infinity War durante le press conference, per Bautista è risultato naturale dire che “il pubblico avrebbe visto molto più dei Guardiani della Galassia nel prossimo Avengers”, non avendo avuto modo di visionare la pellicola, l’attore non poteva sapere che tutti i Guardiani ad eccezione di Rocket Raccoon sarebbero stati polverizzati dallo schiocco di Thanos.

“Marvel è solita tenerci all’oscuro, ma per Infinity War ed Engame le restrizioni sono addirittura aumentate. Ed avendo girato entrambe le pellicole contemporaneamente e fuori sequenza, non sapevo quali parti sarebbero finite in un film e quali nell’altro… mi sentivo perso”, ammette Bautista.

Ma com’è nato il diverbio con i Russo? “Praticamente avevano letto sui giornali titoli altisonanti come ‘Dave Bautista ha spoilerato Avengers: Endgame’, ma non è andata affatto così. Interpellato dalla stampa sui miei impegni lavorativi avevo detto loro che avrei girato un quarto Avengers e che avevo già siglato un accordo per Guardiani della Galassia Vol.3, è vero, ma tutto ciò è avvenuto ben prima che scoprissi di venire polverizzato in Avengers: Infinity War! Probabilmente non avrei dovuto dirlo? Va bene, ma nessuno ai tempi mi disse di non farlo, mi dispiace.”