Avengers: Endgame, ora si può affittare la baita di Tony Stark su Airbnb!

In America la baita in cui Tony Stark, Pepper Pots e Morgan abitavano nel film Avengers: Endgame è disponibile per essere affittata per le vacanze estive a pochi km da Atlanta, in Georgia.

Ogni anno, arrivati a questo periodo la domanda è sempre la stessa: mare o montagna? I più diplomatici un po’ per paura di schierarsi e scontentare qualcuno ed un po’ perché sono indecisi cronici si schierano sempre nel mezzo, e rispondono “Lago”. Bene, quest’anno evitate di tirar loro occhiatacce perché, l’appassionato di cultura pop che è in voi potrebbe essergli profondamente grato per aver trovato la soluzione definitiva.

Su Airbnb, una delle più popolari piattaforme online di servizi di ospitalità volte ad organizzare o offrire alloggio, soggiorni in famiglia o esperienze turistiche, è disponibile per l’affitto la meravigliosa baita in cui la famiglia Stark ha costruito il suo nuovo inizio a seguito dei tragici eventi di Avengers: Infinity War. L’alloggio è situato nel vastissimo bosco della fattoria di Bouckaert con sede di Chattahoochee Hills Eventing e si affaccia su uno splendido e tranquillo lago locale, a soli trenta minuti d’auto dalla città di Atlanta, in Georgia.

La struttura interamente in legno vista nelle prime sequenze di Avengers: Endgame, è costituita da tre grandi camere da letto (una per Tony e Pepper, una per Morgan ed una… per gli ospiti, ci verrebbe spontaneo dire, ma trattandosi di Tony, è più probabile che sia per Happy, l’unico in grado di sopportare i suoi capricci), altrettanti bagni ed un pozzo con acqua potabile. Con una capacità di sei persone (Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Vedova Nera ed Occhio di Falco?), è disponibile al “modico” prezzo di 335$ a notte, certo… se avete il conto in banca di Tony Stark. Discorso diverso se andate in bassa stagione, per questo vi consigliamo di recarvici solo in prossimità di “schiocchi di dita fatali”, periodo dell’anno in cui stranamente di solito non c’è molta richiesta d’asilo.