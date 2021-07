Avventure nei Forgotten Realms: abbiamo scoperto 10 nuove carte!

Wizards of the Coast ha svelato nuove carte di Magic: The Gathering: Avventure nei Forgotten Realms. Per celebrare la pubblicazione imminente della sua ultima espansione di Magic, Wizards, ha organizzato un evento virtuale esclusivo in cui sono state presentare per la prima volta le carte di Asmodeus l’Arcidiavolo e altre nove carte dell’espansione a tema Dungeons & Dragons.

L’avventura nei Forgotten Realms è stata creata grazie all’utilizzo della piattaforma digitale interattiva Gather.Town, trasformata per l’occasione in una parte del Faerûn, dando origine a un intricatissimo dungeon tematico, nonché alla più estesa mappa personalizzata che sia mai stata creata sulla piattaforma. È stato proprio in questa occasione che la stampa e gli streamer presenti hanno avuto l’opportunità di scoprire le 10 nuove carte: Cane Intermittente, Stregona della Mente Aberrante, Tempio della Regina dei Draghi, Fuoco del Drago, Driade di Neverwinter, Ascia Bipenne, Armatura di Cuoio, Taglia Macabra, Segugio da Guerra Leale e Asmodeus l’Arcidiavolo.

Abbiamo avuto l’opportunità di partecipare a questa divertentissimo evento, streammando dal vivo la nostra avventura sul nostro canale Twitch (potete recuperala cliccando qui). Per scoprire le nuove carte abbiamo esplorato in ogni sua parte il grandissimo dungeon creato all’uopo, cercando risolvere le diverse quest ispirate ai colori dei mazzi del gioco di carte, ideate dagli abilissimi DM Wizards. Nonostante qualche inciampo qui e là, alla fine abbiamo portato a termine la nostra esplorazione. Tra le prove che abbiamo affrontato sul nostro percorso ci sono state trappole da evitare, passaggi segreti da trovare, indovinelli a cui rispondere e foreste da salvare da una potentissima maledizione.

L’espansione Avventure nei Forgotten Realms sarà disponibile nei negozi a partire dal prossimo 23 luglio, in attesa di poter mettere le mani sulle nuove carte potete misurarvi con questa ricostruzione dei Forgotten Realms, che sarà disponibile su Gather per un tempo limitato. Se invece volete preordinare i booster o i box di questa nuova espansione potete dare un’occhiata a questo link di Amazon.