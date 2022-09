Sono passati circa tre anni dalla primissima apparizione, sul piccolo schermo, di Grogu in The Mandalorian (attualmente disponibile su Disney Plus), intenerendo i fan di tutto il mondo con il rapporto che instaurò con Din Djarin. L’ingresso in scena del cosiddetto “Baby Yoda” ha ispirato così tanto amore nel pubblico, da riflettere seriamente sul modo “tangibile” in cui cercare di canalizzarlo. Bandai Namco ha quindi prontamente colto la palla al balzo lanciando un nuovo progetto dedicato sul mercato, e trasformando i teneri sentimenti dei fan verso Baby Yoda in un Tamagotchi con cui sarà possibile allevare il nostro personalissimo Grogu.

Grogu, il Baby Yoda di The Mandalorian diventa un Tamagotchi

Anche se non abbiamo ancora una data precisa, per quando concerne l’uscita sul mercato, Bandai rassicura che non si tratterà di una lunga attesa. Di seguito trovate il tweet ufficiale dedicato al Tamagotchi, così da poter cominciare a farvi un’idea del tutto.

Non è la prima volta che viene pubblicato un Tamagotchi dedicato all’universo di Star Wars, anticipato da un progetto identico dell’anno scorso a tema R2-D2. Non c’è da stupirsi riguardo a una iniziativa del genere per Grogu, dato che come personaggio è stato trasformato in qualsiasi cosa con un ampissimo merchandising a lui dedicato. Sfruttare un design del genere non è una novità sul mercato, soprattutto quando si risponde all’amore pressacjhé immediato che ha ricevuto dai fan di Star Wars.

Baby Yoda uguale Gremlins

Speculando sulla data del possibile rilascio sul mercato, si ipotizza che Bandai Namco rilascerà, probabilmente, il Tamagotchi di Grogu proprio in concomitanza con l’uscita della terza stagione di The Mandalorian a febbraio, pur restando plausibile anche l’uscita nel corso delle feste di quest’anno. Andando oltre la dimensione del merchandising, il finale della seconda stagione di The Mandalorian ha lasciato i fan disorietati per alcune cose, aprendo comunque la strada a sviluppi inediti, pronti a mettere in discussione tutto quello che sapevamo. Restiamo, quindi, in attesa di nuovi dettagli sia per il Tamagotchi che per la suddetta nuova stagione.

