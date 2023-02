Il nuovo capitolo del franchise con il granitico duo composto da Will Smith e Martin Lawrence si farà. Sony Pictures ha ufficialmente confermato che Bad Boys 4 è in lavorazione e i registi Adil El Arbi e Bilal Fallah, reduci dal successo di Bad Boys for Life, torneranno dietro alla macchina da presa. Confermato ovviamente anche il ritorno dei due attori che si sono mostrati entusiasti al riguardo con un video sui social.

Annunciato Bad Boys 4

Al momento non è ancora stata confermata una data di uscita, ma Bad Boys 4 sarà prodotto da Jerry Bruckheimer e Westbrook Productions. Dopo lo spiacevole incidente con Chris Rock alla cerimonia degli Oscar dello scorso anno si era diffusa la voce secondo cui Will Smith sarebbe stato escluso dal franchise, ma alla fine non è stato così. Jerry Bruckheimer era stato il primo a difenderlo dichiarando “Voglio dire, Will ha fatto un grande errore e si è pentito. Non è assolutamente così, è un attore fenomenale e c’è sempre perdono nel mondo e spero che anche il pubblico possa perdonarlo”.

In Bad Boys for Life, uscito nelle sale a febbraio 2020, i “cattivi ragazzi” Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) si ritrovano dopo 25 anni con la stessa alchimia di sempre per chiudere il cerchio. Mentre Mike è in piena crisi di mezz’età, Marcus è deciso ad andare in pensione per godersi la famiglia. Quello che li riunirà è una vendetta ai danni di Mike da parte di un boss del cartello locale. Nel cast anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam e Joe Pantoliano.