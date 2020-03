Bandai Fate Grand Order Avenger Jeanne D’Arc Alter

Lanciato in versione arcade nel 2018 il gioco Fate Grand Order ha ottenuto un grande successo di pubblico in Asia, un successo tale da spingere Bandai a dedicare una serie di figure ai personaggi femminili principali come Avenger/Jeanne d’Arc.

Non ci dilungheremo quindi sul videogioco o sugli anime da quest’ultimo ispirati dedicandoci alla figure e alla sua realizzazione.

Unboxing

La scatola prodotta da Bandai per il kit AVENGER/Jeanne d’Arc Fate Grand Order riporta sul fronte una splendida immagine di AVENGER/Joan d’Arc in posa difensiva, mentre sui fianchi troviamo varie viste del modello completo in varie pose e l’indicazione relativa all’altezza della figure assemblata, circa 10 cm.

Al suo interno, ben conservati all’interno di una busta trasparenti, sono presenti gli sprue per assemblare la figure, la base, gli adesivi e le istruzioni per completarla. Tutto qui.

Preparazione

Dentro la scatola di Bandai AVENGER/Jeanne d’Arc Fate Grand Order è presente anche un foglio in bianco e nero riportante alcune indicazioni su come tagliare i supporti per staccare in modo ottimale i pezzi ed evitare che la figure abbia antiestetici “nubmark”, i caratteristici segni di taglio dello sprue. Un rapido sguardo alle istruzioni e siamo pronti a costruire la nostra Joan d’Arc. Aperta la busta non ci rimane che iniziare a tagliare la plastica.

Materiali e stampa

Il materiale è come sempre l’ottima plastica Bandai che si dimostra perfetta per lo scopo. Morbida al punto giusto permette un’ottima lavorabilità e garantisce una finitura perfetta sia che si decida di lasciare il modello “da scatola” sia che si preferisca ottenere un risultato più naturale procedendo alla colorazione della figure.

Jeanne d'Arc della linea Fate Grand Order Petitrits Nuovo giorno, nuovo unboxing.. Un po' particolare oggi 😀 Vi mostriamo la nuova Petitrits di Jeanne d'Arc della linea Fate Grand Order. Publiée par Tom's Hardware Italia sur Vendredi 28 février 2020

La qualità del materiale e della stampa si nota soprattutto nei pezzi più complessi, che consentono di riprodurre dettagli eccellenti senza alcun difetto. I pezzi sono poi scomposti in modo eccellente per consentire un assemblaggio senza problemi anche ai meno esperti.

Montaggio

Come per ogni figure kit Bandai anche AVENGER/Jeanne d’Arc Fate Grand Order segue uno schema che vede per prima cosa comporre la testa, poi le braccia, le gambe e a finire il busto, le armi e gli accessori.

Il tutto si monta senza grossi problemi e l’unica preoccupazione che possiamo avere è disporre di un tronchesino abbastanza affilato per evitare di lasciare segni sulle parti tagliate.

Le istruzioni conducono passo-passo il modellista che, in qualche decina di minuti, si ritroverà a cercare la posa perfetta per la figure completa. A questo scopo Bandai ha dotato AVENGER/Jeanne d’Arc Fate Grand Order di un piedistallo rosso trasparente che garantisce un’ottima stabilità all’insieme, soprattutto viste le dimensioni dello stendardo.

Scultura

A monte del lavoro di scomposizione della figure in parti da assemblare possiamo notare l’ottimo lavoro di scultura di Bandai AVENGER/Jeanne d’Arc Fate Grand Order. Il viso ha tratti caratteristici particolari nonostante le forme siamo solamente accennate.

Gli occhi sono penetranti e bastano davvero pochi ritocchi, magari con un pennarello Gundam Marker per accentuare ulteriormente il loro fascino. Le forme generali sono proporzionate e l’insieme è valorizzato dal panneggio della gonna che movimenta il tutto senza coprire i particolari.

Decisamente splendida la spada che “di serie”, non è altro che un pezzo di plastica lavorata ma che, con un opportuno lavoro di dettaglio può diventare un gioiello, magari coordinato all’armatura i cui dettagli rischiano di scomparire con la finitura da scatola. Molto bello lo stendardo, anche se non ci hanno entusiasmato gli adesivi forniti. Anche in questo caso basta davvero poco per dettagliarlo in modo eccellente.

Conclusioni

Bandai AVENGER/Jeanne d’Arc Fate Grand Order è un kit che è possibile realizzare a vari livelli e che, in ogni caso, non mancherà di soddisfare le aspettative. La qualità dei materiali e della stampa sono ottime e la scultura, enfatizzata dal panneggio, è proporzionata e accattivante.

In definitiva ve lo consigliamo, ma vi salutiamo che abbiamo da montare le altre due figure per completare la serie. Buon divertimento!