Bandai Hello Kitty Zaku II Char’s Edition

Bandai prosegue le celebrazioni per i 45 anni di Hello Kitty e per i 40 anni di Gundam con Hello Kitty Zaku II Char’s Edition, un nuovo set dedicato questa volta a uno dei più iconici personaggi della serie del robot bianco.

Dopo il kit dedicato allo Zaku II verde stavolta tocca al mobile suit arci nemico del Gundam pilotato da Amuro Rei, ovvero lo Zaku II rosso pilotato da Char Aznable.

Ma andiamo a scoprire che cosa ci riserva questo kit.

All’interno della scatola dedicata a Hello Kitty e allo Zaku II di Char troviamo come sempre le buste contenenti gli sprue che contengono i pezzi per i nostri modelli.

Schema di montaggio classico

Aperte le buste troviamo le ottime istruzioni Bandai che ci invitano a costruire prima Kitty per poi passare allo Zaku II.

Per quanto riguarda Kity partiamo dalla testa (completa di fiocchetto rosso) per posi spostarci al resto del corpo mentre per lo Zaku II si parte assemblando prima la struttura interna e, successivamente, si va a fissare sullo scheletro (il frame in termini “gundamici”) tutte le corazzature del nostro Zaku.

Oltre a tutti gli sprue che ci permettono di costruire Kitty, il frame, lo Zaku II troviamo anche due fogli di adesivi che ci permetteranno di decorare i nostri modelli e i relativi accessori come, per esempio, la mela di Kitty.

Accessori

Oltre alla mela di Kitty troviamo anche una piccola base (ovviamente a forma di mela) su cui andremo a posizionare la nostra micetta quando non sarà impegnata a combattere nello spazio.

Per lo Zaku II gli accessori significano l’armamento. Troviamo un’ascia a energia, un bazooka e il pulse rifle, ovvero la dotazione base per ogni Zaku che si rispetti.

Come bonus Bandai ha inserito nella confezione di Hello Kitty Zaku II Char Edition anche una seconda serie di spallacci e un adattatore da montare sul collo dello Zaku per installare, al posto della testa del mobile suit, quella di Kitty. Per non rischiare di farsi male mentre la nostra eroina è impegnata nello spazio, Bandai ha inserito anche un elmetto con visiera sagomato sulle forme di Kitty che ci permetteranno di dare ancora più carattere ai nostri modelli.