Bandai ha aperto le prenotazioni per due nuove proposte, dedicate al lungometraggio animato Spider-Man: Across the Spider-Verse, dalla prolifica linea S.H.Figuarts. Scopriamo insieme le nuove action figure dei personaggi protagonisti Miles Morales e Gwen Stacy.

Le figure Bandai di Spider-Man: Across the Spider-Verse

Le due nuove action figure da collezione dedicate al lungometraggio animato Spider-Man: Across the Spider-Verse portano nelle collezioni di tutti gli appassionati del franchise i personaggi di Miles Morales e Gwen Stacy. Entrambe le action figure sono dotate di snodi alle articolazioni, così da poterle esporre in collezione sia in posa statica sia in posa dinamica, e vengono fornite all’interno di box dedicati contenenti al loro interno numerose accessori aggiuntivi come ad esempio le teste a volto scoperto e quelle dotate di maschera.

Inoltre, tra questi, cosa non affatto scontata per questa tipologia di prodotti, troviamo incluse anche le basi espositive brandizzate con tanto di braccetti trasparenti (anch’essi dotati di snodi per una massima flessibilità di posizionamento).

Prezzo e data di uscita delle nuove action figure di Miles Morales e Gwen Stacy

Le due nuove action figure da collezione dedicate al lungometraggio animato Spider-Man: Across the Spider-Verse sono attualmente disponibili in preordine al prezzo indicativo di circa 55 euro l’una. La loro distribuzione sul mercato è prevista a partire dal mese di Maggio 2023. Per ulteriori immagini o informazioni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale della figure di Miles Morales e Gwen Stacy.

La storia di Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse è un film d’animazione del 2018 diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. La trama del film segue le vicende di Miles Morales, un adolescente afro-latino che diventa Spider-Man dopo che Peter Parker viene ucciso. Mentre Miles si sta ancora adattando ai suoi nuovi poteri, incontra un gruppo di Spider-Man provenienti da diverse realtà parallele, tra cui Peter B. Parker, Gwen Stacy, Spider-Man Noir, e Peni Parker. Insieme, devono lavorare per fermare il villain Kingpin, che sta cercando di utilizzare una macchina del tempo per riportare indietro suo figlio assassinato.

Una volta debuttato sul mercato, il film ha riscosso un incredibile successo da parte di pubblico e critica grazie alle sue caratteristiche intrinseche fatte di un’animazione originale e innovativa, un cast vocale di talento e una trama commovente e ben costruita. Insomma, Spider-Man: Across the Spider-Verse è frutto di una ricetta praticamente perfetta e questo ha portato il film a vincere l’Oscar come miglior film d’animazione, portando dunque un grande apprezzamento anche da chi non era familiare con il personaggio e lo scoprì scoperto per la prima volta in questa pellicola.

Inoltre, anche dal punto di vista culturale, Spider-Man: Across the Spider-Verse è stato anche acclamato per la sua rappresentazione diversificata dei personaggi, con Miles Morales che diventa il primoSpider-Man di colore nella storia dei fumetti.

Nel caso vi siate persi questo piccolo gioiello contemporaneo, vi informiamo che su Amazon è disponibile per l’acquisto l’edizione Home Video 4K UltraHD. Spider-Man: Across the Spider-Verse è inoltre disponibile per la visione sulla piattaforma streaming Disney Plus.