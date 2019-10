Bank Attack il nuovo party game di Ideal Toys

Bank Attack sarà un party game in cui i giocatori devono riuscire a violare una cassaforte elettronica entro 5 minuti.

Ideal Toys, azienda statunitense produttrice di giocattoli, ha lanciato Bank Attack, un nuovo gioco di società collaborativo, che vedrà i giocatori impegnati a espugnare una camera blindata di una banca, per rubare i 50 milioni di dollari contenuti al suo interno.

Bank Attack sarà un gioco per 2-4 giocatori, dai 7 anni in su, formato da un cubo cassaforte che necessiterà della coordinazione del gruppo di “ladri” per essere aperto.

Il cubo rappresenterà infatti il caveau della banca, al cui interno saranno custoditi i 50 milioni di dollari. Grazie alla sua componente elettronica, il cubo istruirà i giocatori sul tipo di comando da eseguire, al fine di riuscire a violarlo e conquistare i valori contenuti al suo interno.



Ogni membro della banda ricoprirà un ruolo preciso (hacker, esperto di esplosivi, basista o palo) e dovrà occuparsi di una delle facce del cubo.Durante ogni partita, i giocatori, dovranno compiere diversi tipi di azioni, scambiarsi gli strumenti e premere nel giusto ordine i pulsanti della faccia del cubo corrispondente.

Bank Attack sarà un gioco veloce e immediato che metterà alla prova i giocatori in match dal ritmo serrato della durata di 5 minuti l’uno.

Ogni partita vinta sbloccherà così il livello successivo; Bank Attack avrà 5+1 livelli di difficoltà crescente, in cui il team di giocatori potrà mettere alla prova le proprie capacità di lavoro di squadra e gestione dello stress.

In ogni scatola di Bank Attack sarà possibile trovare: il cubo cassaforte (funziona con batterie stilo non incluse), 8 attrezzi del mestiere (occhiali, trapano, laptop, mappa, torcia, cuffie, esplosivo, guanti), 12 lingotti d’oro in plastica, 20 banconote e il libretto delle regole.

Il gioco è stato distribuito negli Stati Uniti, UK, Francia e Spagna e sta registrando un importante riscontro di pubblico. Purtroppo al momento non abbiamo informazioni circa un’eventuale localizzazione di questo titolo per il mercato italiano.