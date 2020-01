Banpresto: Le uscite di Gennaio 2020

Si inizia il nuovo anno con una valanga di nuove figures in arrivo da Banpresto. Tutti questi prodotti saranno disponibili nell’arco di questo mese e vedono come protagonisti molti dei personaggi trasposti dalle più svariate serie anime più famose e conosciute. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio e per categoria cosa sta per arrivare negli scaffali.

Demon Slayer

Kimetsu no Yaiba FIGURE vol.4 (A: Zenitsu Agatsuma)

E’ uno dei membri di cacciatori di demoni del Manga / Anime “Kimetsu no Yaiba” (in Italia Demon Slayer edito da Star Comics e disponibile per l’acquisto online) ed è un compagno di avventure di Tanjiro Kamado il protagonista della serie, questa versione differisce leggermente dalla prima già rilasciata per una diversa colorazione. (trovate la prima versione della figure disponibile online).

Kimetsu no Yaiba FIGURE vol.4 (B: Inosuke Hashibira)

Anche lui fa parte dei team di ammazza demoni della serie Demon Slayer ed anche lui è uno dei compagni di Tanjiro Kamado. Il suo aspetto decisamente fuori schema è quello di un individuo muscoloso che indossa una testa di cinghiale, frutto degli allenamenti nei boschi dove si è esercitato per combattere i demoni. (disponibile per l’acquisto).

Banpresto Deformed Figure

Godzilla Figure 2019

E’ uno dei “mostri” Kaiju più famosi di sempre, questa piccola versione ritrae il lucertolone, in versione super deformed alta 9 cm, mentre sta per scontrarsi con un altro gigante della sua stazza distruggendo la città in cui transita. (Disponibile per l’acquisto).

Sword Art Online

SAO: Alicization – Kirito

Kirito è il protagonista maschile della serie, intrappolato all’interno di un gioco di ruolo online cercherà di raggiungere l’ultimo livello per poter essere finalmente libero.

SAO: Memory Defrag – Alice

Alice Zuberg è una delle co-protagoniste femminili dell’arco narrativo Alicization Project. Questa figure fa parte della linea EXQ che vede le protagoniste femminili in Bikini e armatura.

Dragon Ball Z

Bardok Posing Figure Series

Bardok è il padre di Son Goku, non si sono mai incontrati ma Bardok ha previsto prima di morire che Goku avrebbe sconfitto Freeza. In questa versione alta ben 17 cm. possiamo vedere il personaggio in versione Super Saiyan. (Disponibile per l’acquisto online)

Dragon Ball Super Chosenshiretsuden vol.4 (A: Super Saiyan 3 Son Goku)

Tempo fa abbiamo già recensito una figure molto simile nella sua versione Super Saiyan e questa volta viene proposta nella sua forma di terzo livello con la folta chioma bionda mentre sta per lanciare l’onda kamehameha.

Dragon Ball Super Chosenshiretsuden vol.4 (B: Super Saiyan 3 Son Gohan)

Il figlio di Son Goku non sarà forte come il padre ma è comunque uno dei guerrieri più forti del pianeta terra. Questa versione con gli abiti simili a quelli del padre è la sua versione Super Saiyan che abbiamo visto nella serie Dragon Ball Super. (Disponibile per l’acquisto online)

Dragon Ball Legends Goku Black

Una delle nemesi più terribili per Son Goku. Da Dragon Ball Super, l’arco narrativo di Black Goku è uno dei più belli e avvincenti mai realizzati. (Disponibile per l’acquisto online)

Dragon Ball Z Dokkan Battle Vegetto Super Saiyan God Super Saiyan

Dall’unione di Goku e Vegeta attraverso i magici potara nasce il guerriero Vegetto, in grado di contrastare il perfido Zamasu nella sua versione più potente. La statuetta alta 16 cm è dotata si una basetta / diorama che ricorda il campo di battaglia. (Disponibile per l’acquisto online)

Dragon Ball Legends “World Collectible Figure”

Queste piccole statuette alte 7 cm l’una rappresentano i guerrieri Z in versione SD. Questa uscita che rappresenta la prima Wave comprende diversi guerrieri tra cui: Goku, Vegeta, Bardok, Trunks, Gohan e Gotenks.

Naruto Shippuden

Sakura Grandista

La linea Grandista di cui recentemente abbiamo recensito Naruto si popola di una nuova combattente, Sakura Haruno (disponibile per l’acquisto online) del villaggio della foglia. Questa statua fa parte di una linea ancora più curata con un elevatissimo livello di dettaglio e dall’altezza di 23 cm.

My Hero Academia

Izuku Midoriya Figure Colosseum vol.1

Il protagonista di My Hero Academia è Izuku Midoriya, un ragazzo come tanti, apparentemente, ma che ha avuto la fortuna di ricevere il potere del One for All direttamente da All Might, il più forte di tutti gli Hero. (disponibile per l’acquisto).

Dabi Figure Colosseum vol.2

E’ uno dei cattivi appartenenti all’unione dei Villan. Insieme al suo team è stato protagonista della Saga del ritiro nei boschi. (Disponibile per l’acquisto online).

Shota Aizawa The Amazing Heroes Vol.6

Oltre ad essere uno degli insegnanti del liceo per Hero, è anche un Pro-Hero che esercita la professione di eroe con il nome di Eraserhead. Il suo potere consiste nell’avvolgere il nemico e annullarne il quirk. (Disponibile a questo indirizzo).

Katzuki Bakugou The Amazing Heroes Vol. 3

Con il suo Quirk esplosivo è in grado di disintegrare qualsiasi cosa si contrapponga fra lui e il suo obiettivo. Anche lui, come Midoriya (che non sopporta e chiama Deku) è un grandissimo fan di All Might. (Disponibile per l’acquisto online).

My Hero Academia World Collectable Figure Vol.4

Questa serie di piccole statuine sono alte circa 7 cm e vede come protagonisti gli allievi del liceo per Hero nelle loro divise di istituto.

One Piece

Monkey D. Luffy The Grandline Man Wanokuni Vol.1

Dalla recente saga dal sapore orientale di Wanokuni arriva il protagonista della serie, Luffy, nei suoi abiti in stile samurai. La figure sarà alta circa 16 cm. (Disponibile per l’acquisto online).

One Piece World Collectable Figure Vol.3

Dal film di animazione campione d’incassi One Piece: Stampede, arriva la terza wave di piccoli personaggi alti circa 7 cm. Tra i personaggi disponibili ci saranno anche Luffy, Sabo ed Ace.

Sabo Movie Posing Figure Vol.1

Sabo è il terzo fratello di Luffy, dopo la morte di Ace ha mangiato il frutto foco foco ottenendo gli stessi poteri del fratello scomparso. Questa statua insieme al Vol.2 compone un piccolo diorama che affianca Sabo all’emanazione di Ace. (Disponibile per l’acquisto online).

Ace Movie Posing Figure Vol.2

Anche se non è più in vita, lo spirito di Ace vive ancora nel cuore di Sabo e Luffy. La sua emanazione spiritica compare tra le fiamme mentre Sabo usa il suo potere. Può essere unita insieme alla precedente statua attraverso gli incastri sulla base formando un unico diorama. (Disponibile per l’acquisto online).

Nami Glitter & Glamour Ver.A e Ver.B

La bellissima Nami, della ciurma di Cappello di Paglia è protagonista di questa statua che ne esalta le forme proposta in ben due versioni. La versione A ha un vestito di color arancione mentre la versione B ha un vestito di colore blu.

Trafalgar Law Grandista

Per la prestigiosa linea Grandista, Banpresto propone un personaggio molto amato dai fan di One Piece. Trafalgar Law è il possessore del frutto del diavolo chiamato Ope Ope che gli consente di controllare oggetti e persone che restano nel suo raggio d’azione. (Disponibile per l’acquisto).