Bastard!! L’oscuro dio distruttore è un manga di target shōnen/seinen scritto e illustrato da Kazushi Hagiwara, la cui pubblicazione è iniziata nel 1998, ma che attualmente non viene più pubblicato con regolarità: la serie risulta infatti in pausa dal 2012. Dal manga era già stata tratta una serie animata nel 1992 e, a distanza di 30 anni, ecco giungere una nuova serie ONA (Original Net Animation), poiché è stata pensata unicamente per la pubblicazione in streaming online.

Prodotta da Netflix, la nuova serie animata di Bastard!! sarà composta da un totale di 24 episodi. A partire da ieri, 29 giugno, sono disponibili i primi 13 episodi, mentre i restanti dovrebbero essere distribuiti, sempre da Netflix, entro la fine di quest’anno. La nuova serie Netflix basata sul manga di Hagiwara vede alla regia Takaharu Ozaki (Goblin Slayer) e alla composizione della serie Yosuke Kuroda (My Hero Academia). Lo studio dietro quest’opera è Liden Films, conosciuto per le versioni animate di Tokyo Revengers e Cells at Work! Black.

Se amate le ragazze formose, un protagonista aitante e potentissimo, fiumi di sangue, arti mozzati, una trama intrigante e delle ottime animazioni, allora Bastard!! è la serie che state cercando. E se siete anche dei metallari incalliti, le sorprese non finiscono qui!

Bastard!! ovvero Long Live Rock’n’Roll!

Kazushi Hagiwara è chiaramente un fan del metallo pesante, vista la sua dedizione a una pratica che ama moltissimo anche un altro grande autore: Hirohiko Araki, che riempie le sue Bizzarre Avventure di JoJo di citazioni più o meno esplicite di band e canzoni, principalmente hard rock. Il nome stesso del protagonista, il potentissimo mago Dark Schneider, è un riferimento a Udo Dirkschneider, cantante e fondatore delle band heavy metal U.D.O. e Accept (la parola “Accept” è anche l’incipit della formula che serve per spezzare il sigillo che permette di evocarlo).

Inoltre, alcuni musicisti illustri come Dave Mustaine e vengono evocati come divinità per canalizzare degli incantesimi che prendono il nome dalle band stesse in cui militano le suddette “divinità”: nel caso del Dio Dave Mustaine, ad esempio, l’incantesimo evocato si chiama Megadeth, come la band thrash metal fondata da Mustaine. Per non parlare, poi, del conte Diamond, un chiarissimo riferimento a King Diamond sia nel nome che nel face painting. I riferimenti sono, naturalmente, molti di più, ma preferiamo lasciarveli scoprire da soli.

In Bastard!! l’heavy metal non è però presente solo nelle citazioni: anche la colonna sonora della serie è in perfetto stile metallaro, ed è perfetta per le scene d’azione e i combattimenti, contribuendo, così, a renderli ancor più galvanizzanti. Anche le sigle di apertura e chiusura di Bastard!! sono davvero dei bei pezzi massicci: ecco qui la opening Bloody Power Fame dei Coldrain. ATTENZIONE: non pogate a casa!

Bastard!!: una serie coi fiocchi

“Il Regno di Meta-likana chiede aiuto a un imprevedibile stregone quando forze malvagie minacciano di resuscitare la Divinità della distruzione Anslasax”.

Questa è la ridottissima sinossi di Bastard!! diffusa da Netflix. Preferiamo anche noi, in questa sede, non aggiungere altro. Piuttosto, ci soffermeremo sull’opera in generale e sulla resa finale, per fornirvi un quadro d’insieme senza rovinarvi la sorpresa di scoprire con i vostri occhi cosa avvenga nella serie.

Dopo avervi parlato della colonna sonora di Bastard!!, passiamo ora al dettaglio che risalta maggiormente all’occhio, in un prodotto di animazione: l’aspetto visivo. Fondali e personaggi sono realizzati con grande cura, e la colorazione generale, particolarmente brillante, mette in risalto i personaggi e i loro potentissimi attacchi magici, scatenando così delle vere e proprie tempeste di luce e colore, una vera gioia per gli occhi. Le comunque risicatissime scene di animazione in 3D si stagliano in modo troppo evidente al di sopra dei fondali bidimensionali, creando così un senso di straniamento, ma, come già detto, si tratta di un dettaglio quasi irrisorio. Al di là di questo, la qualità delle animazioni è davvero molto buona, e ci permette di gustare scene fluide e fruibili, anche nei momenti più concitati.

Un altro dettaglio che non manca di colpire lo sguardo degli spettatori è il character design: i personaggi sono principalmente femminili e sono sempre ragazze bellissime, formose e vestite in modo ultrasuccinto. Ma anche il nostro Dark Schneider è un uomo incredibilmente bello e affascinante (infatti tutte le donne che incontra cadono ai suoi piedi), come tiene lui stesso a sottolineare, di quando in quando. Vista in un’ottica “musicale”, Dark Schneider è la rock star e le ragazze che lo adorano sono le sue groupies.

Dal punto di vista puramente narrativo, ci troviamo di fronte a un’opera che è caratterizzata da diverse parti che si compenetrano l’un l’altra. La trama di base è piuttosto semplice da seguire, ma non manca certo di colpi di scena inaspettati. Gli episodi presentano inizialmente una struttura piuttosto simile, che si va poi a modificare nelle puntate successive, rivelando, in questo modo, una struttura meno semplicistica di come potrebbe sembrare a un primo sguardo. Inoltre, non mancano nemmeno alcuni siparietti in cui i personaggi di Bastard!! si rivolgono, direttamente o indirettamente, a noi spettatori, rompendo, così, la quarta parete.

Conclusioni

Bastard!! è una serie appassionante, ricca di azione, divertente, esaltante, potente, bella da guardare e perfino da ascoltare, perfetta per il binge watching. Il metallo scorre potente nelle vene di Dark Scheider, uno stregone incredibilmente forte che però è anche, come suggerisce il titolo della serie, un gran bastardo. Egoista, egocentrico, ma anche dal cuore tenero, Dark Schneider è l’antieroe scorretto e fuori di testa che non ti aspetti, ma che saprà conquistare i cuori degli spettatori.

Forte di una narrazione solida, ottime animazioni e colorazione, sangue, budella e riferimenti sessuali che sfiorano l’esplicito, Bastard!! è una serie animata fuori dagli schemi e ribelle che si staglia nettamente al di sopra della media. Imboccate l’autostrada per l’Inferno e poi salite la scalinata verso il Paradiso con Dark Schneider: non ve ne pentirete.

La prima parte della serie animata di Bastard!! L’oscuro dio distruttore è già disponibile su Netflix non appena saranno pubblicati gli episodi finali della serie ci troverete sempre qui, pronti a rockeggiare con la nostra amata air guitar fra le mani.