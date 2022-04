All’interno del DCEU, l’universo cinematografico dei supereroi di DC Comics, vedremo in azione anche Batgirl, eroina parte della Bat-family che sarà interpretata sul grande schermo da Leslie Grace. Figlia del commissario Gordon, Barbara Gordon indossa il costume di Batgirl nei fumetti dedicati al mito del Cavaliere Oscuro, divenendo protagonista di capitoli storici delle imprese di Batman, come il celebrato The Killing Joke. Durante una recente intervista con Variety, Leslie Grace ha mostrato apprezzamento per la forza con cui sarà presentata Batgirl nel suo film, valorizzando il tono da badass con cui l’eroina affronterà le sue sfide.

Batgirl: Leslie Grace parla della sua Barbara Gordon

Il film di Batgirl è destinato ad arrivare su HBO Max, dove saranno presentati anche altri progetti del DCEU, come l’annunciata e attesa serie dedicata al Pinguino di Colin Farrell, comparso in The Batman di Matt Reeves. Parlando di Batgirl, Leslie Grace ha lodato la sua forza e il suo piglio da badass girl, mostrando anche una grande felicità nell’aver recitato al fianco di Brendan Fraser, che nel film sarà Garfield Lyns, alias Firefly:

“Batgirl ha decisamente superato superato ogni mia aspettativa, ho dovuto far emergere tratti della mia personalità che non sapevo nemmeno di avere. Stare sul set è stata un’esperienza incredibilmente formativa, anche grazie alla presenza di veterani come Brendan Fraser. Con lui è stata dura perché è il nostro villain e non avrei dovuto avere un buon rapporto con lui, ma è un cucciolone, una delle persone migliori che io abbia mai conosciuto. Nelle nostre scene di lotta, il modo in cui colpisce i bersagli è frutto della sua esperienza, non è qualcosa che si possa improvvisare. Accadono cose davvero folli, c’è un sacco di fuoco, come sanno tutti visto che è risaputo che Brendan sarà Firefly, e sarà un fuoco folle, con stunt folli. Barbara è una biker, quindi la vedrete compiere una marea di gesti da badass. Abbiamo girato davvero tanto, con tante lunghe giornate di lavoro, ma ne è davvero valsa la pena. Ma, santo cielo, in tutta la mia vita non mi sono mai sentito così stanca e prosciugata. C’erano alcuni giorni in cui pensavo solo ‘Voglio davvero mangiare o mi butto direttamente a letto?’”

Batgirl vedrà anche il ritorno di J.K. Simmons nel ruolo del commissario Gordon, interpretato nello Snyder-verse, e la presenza di Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne.