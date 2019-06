Batman 89: Mezco presenta la nuova figure deformed

Mezco Toys ha da poco annunciato l'apertura dei preordini per una nuovissima figure dedicata a Batman per la linea Mezco Designer Series

Mezco Toys ha da poco annunciato l’apertura dei preordini per una nuova figure dedicata al mitico crociato incappucciato con Batman Deluxe Edition per la linea Mezco Designer Series. Questa action figure è di per se una caricatura di Batman ma di fatto, grazie ai vari punti di snodo, sarà estremamente articolata proprio come altri prodotti più complessi e di grandezza maggiore.

Batman, pellicola del 1989 di Tim Burton – interpretato all’epoca da Michael Keaton – che proprio qualche giorno fa ha compiuto 30 anni dall’uscita al cinema, ha segnato per sempre il genere supereroistico al cinema definendo una strada che prima era stata intrapresa solamente da Superman di Richard Donner nel 1979. Nella pellicola Batman affronta il Joker (Jack Nicholson) rimasto per molti come miglior interpretazione del folle villan. Il film vedrà un sequel (sempre interpretato da Michael Keaton) solo nel 1992 con protagonisti il Pinguino (Danny de Vito) e Catwoman (Michelle Pfeiffer).

La figure, alta circa 15 cm, sarà dotata di articolazioni e vestiti in simil pelle come la Bat suit del primo film. Attraverso svariati accessori intercambiabili contenuti in questa action figure sarà possibile far impugnare al personaggio un Batarang o la Grappling Gun. Le mani intercambiabili saranno ben 6, non sono presenti teste sostitutive ma la figure avrà la possibilità di muovere gli occhi orientandoli dove più aggrada.

Batman MDS è l’ultimo annuncio della linea Mezco Designer Series che tra le altre svariate uscite uscite ha visto personaggi come IT, Freddie Krueger, Chuky e Beetlejuice, è al momento in preordine sul sito del produttore Mezco Toys con uscita fissata per il mese di Febbraio 2020. Il costo sarà di soli 38$, totalmente accessibile per una meraviglia del genere. Considerati gli accessori e le svariate possibilità ne fanno di questa action figure un autentico must-have per ogni fan di Batman.