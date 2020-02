Batman: Tom King e Mikel Janin pubblicano delle immagini con Catwoman incinta

Lo sceneggiatore attualmente al lavoro su Batman/Catwoman per DC Comics, Tom King, ha recentemente pubblicato un Tweet in cui mostra un disegno che raffigura i due protagonisti abbracciati sul bordo di un tetto tra iconici Gargoyle e le cupe luci della città di Gotham. C’è però un particolare elemento che ha messo sugli attenti i fan dell’uomo pipistrello: l’eroe cinge l’eroina all’altezza della pancia, la quale mostra esplicitamente che Catwoman è in dolce attesa.

Lo scrittore non ha rivelato ulteriori informazioni, ma considerando che il disegno è stato realizzato da Mikel Janin fa pensare che esso farà parte della storia che i due artisti stanno realizzando per l’albo celebrativo per gli 80 anni di Catwoman che uscirà il 15 aprile negli Stati Uniti.

Invece la serie Batman/Catwoman, disegnata da Clay Mann e che ha avuto il suo apice in Batman/Catwoman: Il Matrimonio pubblicato lo scorso 4 luglio, ha subito dei ritardi. Inizialmente era previsto un suo ritorno per gennaio di quest’anno, ma è stata rimandata per consentire al disegnatore di lavorare con calma e gestire al meglio tutta la storia. King ha anche annunciato la presenza di disegnatori ospiti per illustrare alcune sequenza particolari come già era avvenuto in Heroes in Crisis. Queste le sue parole:

“Ho scritto fino al numero 4. [Clay Mann] sta disegnando tutto, quindi ci vorrà un po’ di tempo… Credo davvero che sia il miglior artista del fumetto e che stia facendo il miglior lavoro della sua vita”.

Pertanto non si sa con certezza se il dolce evento sarà in continuity o meno, ma è chiaro che King e Janin approfondiranno come si deve la possibilità che Batman e Catwoman possano diventare genitori per la seconda volta. Ebbene sì, già nel 1977, nell’universo alternativo di “Terra-2” facente parte del multiverso di DC Comics, Batman e Catwoman ebbero una figlia a cui diedero il nome di Helena Wayne, erede di Bruce con l’identità segreta di Cacciatrice.