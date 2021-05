Batman: Death Metal, arriva la colonna sonora

Torniamo a parlare di Death Metal, l’evento di DC Comics che ha rivisitato in chiave heavy-metal la sua intera mitologia supereroistica e per il quale è in arrivo una novità molto particolare: “Dark Nights: Death Metal Soundtrack”, la colonna sonora ufficiale.

Dark Nights: Death Metal Soundtrack sarà messo in commercio in formato digitale il prossimo 18 giugno, mentre per poter acquistare la sua edizione fisica occorrerà aspettare fino al 16 luglio. L’album raccoglierà una serie di brani inediti di band come Mastodon, Denzel Curry, Manchester Orchestra, Chelsea Wolfe, IDLES, Soccer Mommy e molte altre. La tracklist sarà composta da canzoni prodotte appositamente per celebrare e accompagnare la saga fumettistica nata dalla penna di Scott Snyder e dai disegni di Greg Capullo.

Di seguito la tracklist di Dark Nights: Death Metal Soundtrack:

Mastodon – “Forged by Neron”

Chelsea Wolfe – “Diana”

HEALTH, Tyler Bates – “ANTI-LIFE (feat. Chino Moreno)”

Maria Brink, Tyler Bates – “Meet Me In Fire (feat. Andy Biersack)”

Grey Daze – “Anything, Anything”

Rise Against – “Broken Dreams, Inc.”

Manchester Orchestra – “Never Ending”

Denzel Curry, PlayThatBoiZay – “Bad Luck”

Carach Angren – “Skull With a Forked Tongue”

Starcrawler – “Good Time Girl”

GUNSHIP, Tyler Bates – “Berserker (feat. Dave Lombardo)”

Greg Puciato, Tyler Bates, Gil Sharone – “Now You’ve Really Done It”

Show Me The Body – “Stone Cold Earth”

IDLES – “Sodium”

Soccer Mommy – “Kissing in the Rain”

Nelle intenzioni dei suoi autori originali, Metal e Death Metal sono infatti opere volte a celebrare l’estetica di quel cosmo sconfinato generato dalla musica metal, un genere nato negli anni ‘70 e che è stato in grado di evolversi nelle decadi successive in una moltitudine di stili e correnti anche molto differenti tra loro. La colonna sonora diventa così un ulteriore elemento crossmediale e metatestuale che va così ad affiancare la serie di copertine variant uscite per promuovere la miniserie di Batman: Death Metal, le quali omaggiavano band del calibro di Megadeth, Ghost, Lacuna Coil, Opeth, Sepultura, Dream Theater e Ozzy Osbourne.

Dark Nights: Death Metal Soundtrack sarà prodotto da DC Comics e Loma Vista Recordings e sarà disponibile in tutti gli store digitali, su CD e doppio LP e in edizione esclusiva con illustrazioni di copertina variant. La colonna sonora, nella sua edizione in doppio vinile può essere preordinata a questo link.