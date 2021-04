Batman: i fan chiedono a gran voce il film con Ben Affleck

L’uscita di Zack Snyder’s Justice League ha dimostrato come gli appelli dei fan possono talvolta portare a risultati davvero insperati. In maniera del tutto simile a quanto accaduto con il cinecomic DC dedicato a Superman, Wonder Woman e soci, gli appassionati si stanno ora tentando di convincere Warner Bros. a dare l’ok al film di Batman con protagonista Ben Affleck.

In queste ore ha iniziato circolare l’hashtag #MakeTheBatfleckMovie, con il quale i fan del Cavaliere Oscuro sperano di convincere i piani alti della casa di produzione a dare l’ok a un’operazione commerciale in tutto e per tutto simile a quella vista con la Snyder Cut di Justice League, pensata per affidare nuovamente ad Affleck il “suo” progetto legato a Batman (qui la notizia originale).

Prima dell’annuncio di The Batman diretto da Matt Reeves (e con Robert Pattinson nei panni del Crociato di Gotham), Warner era intenzionata a far dirigere a Ben Affleck un film standalone che avrebbe messo in scena la versione del personaggio vista in Batman V Superman: Dawn of Justice e Justice League, con il Deathstroke di Joe Manganiello come villain principale.

Purtroppo, il flop delle due pellicole non ha permesso al progetto di vedere la luce, sebbene il clamore della Zack Snyder’s Justice League potrebbe in futuro spingere la casa di produzione cinematografica a cambiare idea al riguardo (magari con un’uscita esclusiva sul catalogo HBO Max).

Al momento, resta solo la possibilità che Batfleck possa apparire nel film standalone dedicato a The Flash, diretto da Andy Muschietti e in uscita nelle sale americane il 4 novembre 2022, tanto che lo stesso regista ha dichiarato che il rapporto tra Batman e Barry Allen sarà una parte molto importante dell’impatto emotivo del film.