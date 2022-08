A gran richiesta da parte dei fan di tutto il globo il collettivo di artisti Mondo, nonché produttore di svariate linee di action figure di successo, ha annunciato nuove e bellissime figure in scala 1/6 dei personaggi tratti da Batman: The Animated Series la mitica serie animata degli anni 90. Le due figure avranno come soggetti Batman e Joker entrambi ultra-accessoriati per la realizzazione di varie pose.

Batman: The Animated Series – La serie

Batman: The Animated Series (o Batman TAS) è una serie animata sviluppata da Warner Bros, cavalcando quel successo nato dai film di Tim Burton, tra il 1992 e il 1995. La serie è composta di due stagioni, la prima di 65 episodi suddivisa a sua volta in due archi narrativi e la seconda di soli 20 episodi. Entrambe le stagioni sono giunte in Italia con qualche anno di differita ma mantenendo lo stesso identico successo riscosso oltre oceano. Il grande successo è imputabile sia a toni e ai disegni e toni più dark ma pure grazie alle musiche di Danny Elfman (si proprio quello che ha composto la colonna sonora del film Batman del 1989). Questi elementi, per l’epoca davvero innovativi, hanno generato una schiera di fan, che a distanza di tanti anni, ricordano la serie con affetto e la posizionano nell’olimpo delle migliori produzioni legate al Crociato di Gotham.

Batman e Joker

Batman e Joker si aggiungono ad una lista copiosa di uscite iniziata dall’azienda già da qualche anno. La popolarità dei personaggi e la qualità offerta dall’azienda nonché la tiratura limitata dei vari pezzi proposti porta ciclicamente ad un loro sold-out immediato. A ben vedere sia Batman che Joker saranno due action figure davvero spettacolari e ricche di accessori, con un design fedelissimo e una colorazione che richiama fortemente lo stile della serie, basti vedere la basetta a forma di simbolo di Batman, una vera chicca.

Quanto costa e dove si può acquistare?

Quando si parla di questi prodotti è molto importante affidarsi a realtà presenti sul mercato e con buone referenze, che possano garantire anche un’assistenza post vendita in caso di problemi con le spedizioni dato che parliamo di action figure, seppur piccole, di un certo valore. Attualmente la statua è in preordine, ovvero è possibile prenotarla versando l’importo e assicurandosi il prodotto anche se va esaurito (e lo andrà molto presto) ad un prezzo suggerito di 220,00 dollari per Batman ( disponibile qui ) e 225,00 dollari per Joker ( disponibile qui )con uscita stimata per il mese di Marzo 2023. Se poi siete degli appassionati della serie animata vi consigliamo l’acquisto di un artbook realizzato dalla stessa azienda, vi basta lanciare il bat-rampino qui.