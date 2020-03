Batman: The Three Jokers: Ledger, Leto e Phoenix riuniti in un trailer fan made

Doveva toccare ai Joker, era solo questione di tempo, prima che i fan mettessero mano al cattivo più famoso della saga di Batman. Si sa che internet è un universo espanso di per sé, non diversamente da quello Marvel, DC Comics e così via, perciò non dovrebbe stupirci trovare un lavoro dei fan che mette assieme in un trailer i tre Jokers più recenti della cinematografia mondiale: Joaquin Phoenix, Heath Ledger e Jared Leto.

Tutti assieme per creare una nuova saga dalla costola di Batman, i Tre Joker. L’idea ha le sue radici nelle pagine dei fumetti, come parte del numero #42 di Justice League uscito nel 2015 dove Batman entra in contatto con la potente e onnisciente macchina Mobius Chair creata da Metron. Chiedendoli chi fosse Joker, Batman riceve una risposta che non si sarebbe mai aspettato: esistono tre Joker. La trama, guidata dal duo Geoff Johns e Jason Fabok, verrà sviluppata ulteriormente in Batman: Three Jokers. Sotto l’ala della DC Black Label, la miniserie in tre parti esplorerà come esistono tre versioni dell’archnemesi del Caped Crusader nell’Universo DC. Il finale della saga è stato preso in giro come uno sforzo eccezionalmente coraggioso.

La trama ha fomentato gli animi dei fans che non vedono l’ora di vedere tre versioni distinte di Joker sul grande schermo. Ciò è aiutato dal fatto che, nonostante le somiglianze in superficie, ogni rappresentazione di The Joker è stata distinta. Un nuovo montaggio a opera di un fan, di Eli Q, gioca con il concetto di Joaquin Phoenix, Heath Ledger e Jared Leto che appaiono nello stesso film delle rispettive interpretazioni del Clown Prince of Crime. Il trailer rivela un cast impressionante e spunti musicali ispirati. Che questo sforzo creativo possa ispirare Todd Phillips a continuare a lavorare su uno dei personaggi più emblematici della storia del fumetto?