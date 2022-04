Le voci erano nell’aria da settimane e l’ufficialità è arrivata nella giornata di ieri. Batwoman, serie CW nata come spinoff dell’Arrowverse, non è stata rinnovata dai vertici Warner. Lo show si conclude dunque dopo soltanto tre stagioni.

L’annuncio è arrivato da un tweet della showrunner Caroline Dries, che ha voluto ringraziare il cast e i produttori per averle permesso di realizzare 51 episodi, dimostrandosi al tempo stesso dispiaciuta della cancellazione dello show.

Dopo Arrow, Supergirl e Black Lightning, dunque, un altro show dell’Arrowverse ha visto la sua conclusione. Nella prima stagione di Batwoman i fan hanno visto Ruby Rose nei panni di Kate Kane, cugina di Bruce Wayne che diventa la vigilante di Gotham durante la sua assenza.

Just got the sad news that #Batwoman will not be seeing an S4. I am bummed, but full of gratitude. What an honor to make 51 episodes. So many inspiring, brilliant people contributed to this series. Thank you producers, cast and crew. Thank you, fans! We love you. ❤️

— Caroline Dries (@carolinedries) April 29, 2022