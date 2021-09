Sebbene dalle ultime dichiarazioni ufficiali di Hakusensha e Young Animal il futuro della serie di Berserk sia incerto, dopo la morte di Kentaro Miura, ciò che sta accadendo da ieri 10 settembre 2021 in quel di Tokyo presso il Sunshine City è più che sicuro, ovvero si sta tenendo una mostra artistica nuova di zecca dedicata al manga.

Il profilo ufficiale Twitter del magazine, che ha da sempre lavorato affianco al compianto autore, ha pubblicato delle prime immagini relativamente all’evento atteso dai grandi appassionati della serie che, ricordiamo, godranno, sempre da oggi, del nuovo capitolo del manga, nonchè postumo, il numero 364.

Precisiamo che si tratta dell’ultimo capitolo realizzato dall’autore stesso e al momento il publisher ha dichiarato che non ci sono informazioni circa il futuro della serie.

Berserk: prime immagini della mostra a Tokyo

Tornando ora alla mostra artista, possiamo guardare in questa gallery alcune delle immagini emerse:

Inoltre, il maestro Miura ha disegnato su tela prima del suo decesso una key visual di suo pugno come illustrazione principale del progetto. La stessa illustrazione speciale servirà come copertina all’edizione speciale del Volume 41 in uscita a dicembre 2021 in Giappone e negozi online. La guardiamo di seguito:

Invitiamo a recuperare nuovamente qui le dichiarazioni ufficiali sul Berserk post-Miura per avere un quadro chiaro della spiacevole situazione.

Berserk e Kentaro Miura: le prossime uscite

Hakuensha ha annunciato che l’imminente nuovo Young Animal sarà un vero e proprio memoriale dedicato a Miura-sensei tanto è vero, come già riportato, sarà pubblicato un opuscolo speciale finalizzato a dedicare al maestro gli ultimi messaggi e 29 pagine a colori di Berserk. Inoltre, sarà diffuso un poster con le migliori scene del manga.

Il 24 dicembre 2021 uscirà in Giappone e negozi online il Volume 41 di Berserk sia in edizione regolare che speciale. L’edizione speciale contenente un Drama CD e un’illustrazione speciale su tela (dimensioni 23.9cm× 8.7cm).

Nel medesimo giorno uscirà in patria un’opera manga di Kentaro Miura il cui ruolo era esclusivamente dedicato alla produzione delle bozze, ovvero Duranki. Il manga, ispirato alla cultura ed estetica dell’antichi miti della Grecia e della Mesopotamia, è stato disegnato dai suoi assistenti presso Studio Gaga e uscirà in un unico volumetto.

Duranki segue le vicende di un protagonista di sesso non specificato di nome Usumu che viaggia attraverso un mondo ricco di mitologia. La serie è cominciata attraverso Young Animal Zero, magazine seinen edito da Hakusensha a settembre 2019 e il suo destino è attualmente incerto dopo la morte dell’autore.

Il volumetto conterrà alcune note sul progetto, illustrazioni e lo script originale.

Berserk: la morte di Kentaro Miura

Kentaro Miura ci ha lasciati con un vuoto incolmabile il 6 maggio 2021 a causa di dissecazione aortica. Ancora non si conosce il futuro della sua opera massima, Berserk, poichè ancora incompleta, ma l’assistente presso studio Gaga, come riportato nei nostri articoli, ha lasciato scritto che ce la metterà tutta.

Ricordiamo, ancora, che lo stesso responsabile tra gli assistenti ha voluto specificare che, nonostante la morte improvvisa, negli ultimi 15 anni circa il maestro Miura ha sostenuto una vita piuttosto bilanciata gestendo una buona dieta ed esercizi fisici regolari. Il capo degli assistenti ha anche confermato che era in salute e non stava soffrendo di alcuna malattia.

Berserk: il manga e una sinossi

Kentaro Miura inizia a scrivere e disegnare Bersek nel 1989. Il manga viene serializzato in Giappone da Hakusensha nella collana Young Animal mentre in Italia viene pubblicato da Planet Manga in varie edizioni: la prima risale all’agosto 1996 e in seguito sono state edite diverse ristampe che portano il nome di Berserk Collection, Maximum Berserk e Berserk Collection Serie Nera.