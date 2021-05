Kentaro Miura, morto l’autore di Berserk

Kentaro Miura, creatore del manga Berserk, è morto all’età di 54 anni lo scorso 6 maggio a causa di una dissezione aortica acuta, secondo quando comunicato da Hakusensha, l’editore di del manga.

Berserk, l’opera incompiuta di Kentaro Miura

L’opera più famosa di Kentaro Miura, Berserk, ha iniziato a essere serializzata nell’ormai lontano 1989. Si tratta di un manga dark fantasy ambientato in un brutale mondo parallelo di ispirazione medievale. L’impatto di Berserk, manga fortemente influenzato dal Devilman di Go Nagai, può essere visto in altre opere: videogiochi come quelli creati da Hidetaka Miyazaki, ovvero Demon’s Souls, Dark Souls e Bloodborne, ma anche manga e anime come Demon Slayer, Castlevania (qui la nostra recensione della serie animata).

Qui in basso, l’annuncio originale del decesso del Maestro:

Kentaro Miura ha iniziato a disegnare all’età di 10 anni, creando manga per i suoi compagni di classe, ma ben presto ha iniziato a lavorare come assistente di George Morikawa, il creatore del manga di boxe Hajime No Ippo, a 18 anni.

Berserk racconta la storia di Guts, uno spadaccino mercenario alla ricerca di vendetta contro il suo ex Comandante, Griffith, che è asceso per diventare un Dio demoniaco sacrificando le vite dei propri compagni. L’opera di Miura è conosciuta per la sua narrazione visiva spesso brutale e per le sue tavole, incredibilmente curate e dettagliate.

Come risultato della popolarità di Berserk è stato realizzato anche un anime nel 1997. Una serie di film animati, che copre i primi archi narrativi del manga, è stata prodotta nel 2012, e una serie aggiuntiva ha visto la luce nel 2016. Sono stati anche pubblicati diversi videogiochi basati sull’opera.

La serializzazione di Berserk era ancora in corso e, di conseguenza, il manga di Miura rimarrà molto probabilmente incompiuto.

