Berserk Volume 41: la data di uscita e altro su Kentaro Miura

Fonti affidabili online riportano che il Volume 41 di Berserk, il nuovo atteso tankobon della celebre opera al momento incompiuta scritta e disegnata dal compianto Kentaro Miura, uscirà in Giappone e negozi online il 24 dicembre 2021.

Il volume sarà disponibile anche in edizione speciale contenente un Drama CD e un’illustrazione speciale su tela (dimensioni 23.9cm× 8.7cm) che guardiamo di seguito:

Miura ha disegnato di persona la tela che adornerà l’edizione speciale del 41° volume e la mostra d’arte di Berserk che si terrà questo venerdì presso il Sunshine City di Tokyo. All’interno del Drama CD ritornerà il cast dell’anime e narrerà il capitolo Risveglio il quale non è mai apparso in nessun altro adattamento. Makoto Fukami scriverà il Drama CD.

Berserk e Kentaro Miura: cos’altro è in uscita

Ancora, nel medesimo giorno uscirà in patria un’opera manga di Kentaro Miura il cui ruolo era esclusivamente dedicato alla produzione delle bozze, ovvero Duranki. Il manga, ispirato alla cultura ed estetica dell’antichi miti della Grecia e della Mesopotamia, è stato disegnato dai suoi assistenti presso Studio Gaga e uscirà in un unico volumetto.

Duranki segue le vicende di un protagonista di sesso non specificato di nome Usumu che viaggia attraverso un mondo ricco di mitologia. La serie è cominciata attraverso Young Animal Zero, magazine seinen edito da Hakusensha a settembre 2019 e il suo destino è attualmente incerto dopo la morte dell’autore. Ecco di seguito un’illustrazione del progetto:

Il volumetto conterrà alcune note sul progetto, illustrazioni e lo script originale.

Berserk: il 10 settembre il nuovo capitolo postumo

Come noto dai nostri precedenti articoli, ricordiamo che il 10 settembre 2021 all’interno del numero 18 del 2021 di Young Animal (Hakusensha) sarà pubblicato il nuovo capitolo postumo del manga, il numero 364.

Hakuensha ha annunciatole che il magazine sarà un vero e proprio memoriale dedicato a Miura-sensei tanto è vero, come già riportato, sarà pubblicato un opuscolo speciale finalizzato a dedicare al maestro gli ultimi messaggi e 29 pagine a colori di Berserk. Inoltre, sarà diffuso un poster con le migliori scene del manga.

Al momento, ricordiamo, non è noto sapere se il capitolo fosse già stato completato dall’autore prima della sua improvvisa morte, se lasciato incompleto o rifinito dai suoi assistenti personali presso Studio Gaga.

Berserk: la morte di Kentaro Miura

Kentaro Miura ci ha lasciati con un vuoto incolmabile il 6 maggio 2021 a causa di dissecazione aortica. Ancora non si conosce il futuro della sua opera massima, Berserk, poichè ancora incompleta, ma l’assistente, come riportato nei nostri articoli, ha lasciato scritto che ce la metterà tutta.

Non è chiaro se si riferisse al suo lavoro in ottica di prosieguo dell’opera presso lo studio Gaga, ma tutti gli appassionati sarebbero ne sicuramente lieti.

Ricordiamo, ancora, che lo stesso responsabile tra gli assistenti ha voluto specificare che, nonostante la morte improvvisa, negli ultimi 15 anni circa il maestro Miura ha sostenuto una vita piuttosto bilanciata gestendo una buona dieta ed esercizi fisici regolari. Il capo degli assistenti ha anche confermato che era in salute e non stava soffrendo di alcuna malattia.

Berserk: il manga e l’anime

Kentaro Miura inizia a scrivere e disegnare Bersek nel 1989. Il manga viene serializzato in Giappone da Hakusensha nella collana Young Animal mentre in Italia viene pubblicato da Planet Manga in varie edizioni: la prima risale all’agosto 1996 e in seguito sono state edite diverse ristampe che portano il nome di Berserk Collection, Maximum Berserk e Berserk Collection Serie Nera.

Il successo del manga ha portato alla creazione, nel 1997, di una prima serie televisiva anime, intitolata Berserk e composta da 25 episodi di 25 minuti. L’edizione italiana dell’anime è stata curata da Yamato Video, che ne ha affidato il doppiaggio alla Merak Film. La serie è stata trasmessa da Mediaset su Italia 1 tra dicembre 2001 e aprile 2002 e in seguito è stata raccolta in 13 videocassette e poi in cinque DVD da Yamato Video.

Del franchise fa parte anche una trilogia cinematografica, Berserk – L’epoca d’oro – Capitolo I: L’uovo del Re dominatore, Berserk – L’epoca d’oro – Capitolo II: La conquista di Doldrey e Berserk – L’epoca d’oro – Capitolo III: L’avvento distribuita dalla Warner Bros. I film sono stati pubblicati in italiano e raccolti in DVD e Blu-ray da Yamato Video.

Dopo l’uscita dei film è stata annunciata una seconda serie anime divisa in due stagioni ed entrambe disponibile in streaming su Crunchyroll.