Berserk: qual è il futuro del manga?

Il mondo dell’animazione e dei manga sta ancora piangendo la scomparsa di Kentaro Miura, deceduto all’inizio di quest’anno e il proseguo della serie Berserk è incerto. Un tweet postato dall’assistente di Miura, Hideki Sugimoto però, ci porta a credere che l’opera potrebbe continuare.

Il messaggio recita “Sì, farò del mio meglio” e lascia pensare che lo Studio Gaga, la società che Kentaro Miura ha creato per produrre Berserk nel corso degli anni, possa prendere in mano la sua opera e proseguirne la storia in futuro.

Bersek: tra manga e anime

Kentaro Miura inizia a scrivere e disegnare Bersek nel 1989. Il manga viene serializzato in Giappone da Hakusensha nella collana Young Animal mentre in Italia viene pubblicato dalla Planet Manga in varie edizioni: la prima risale all’agosto 1996 e in seguito sono state edite diverse ristampe che portano il nome di Berserk Collection, Maximum Berserk e Berserk Collection Serie Nera.

Il successo del manga ha portato alla creazione, nel 1997, di una prima serie televisiva anime, intitolata Berserk e composta da 25 episodi di 25 minuti. L’edizione italiana dell’anime è stata curata da Yamato Video, che ne ha affidato il doppiaggio alla Merak Film. La serie è stata trasmessa da Mediaset su Italia 1 tra dicembre 2001 e aprile 2002 e in seguito è stata raccolta in 13 videocassette e poi in cinque DVD da Yamato Video.

Del franchise fa parte anche una trilogia cinematografica, Berserk – L’epoca d’oro – Capitolo I: L’uovo del Re dominatore, Berserk – L’epoca d’oro – Capitolo II: La conquista di Doldrey e Berserk – L’epoca d’oro – Capitolo III: L’avvento distribuita dalla Warner Bros. I film sono stati pubblicati in italiano e raccolti in DVD e Blu-ray da Yamato Video.

Dopo l’uscita dei film è stata annunciata una seconda serie anime divisa in due stagioni ed entrambe disponibile in streaming su Crunchyroll.

Nelle terre di Midland, un ragazzo immensamente forte conduce una vita priva di desideri e sogni, combattendo una battaglia dopo l’altra senza schierarsi con qualcuno o credere in qualcosa. Il suo nome è Guts, ed è un mercenario…

Su quello stesso suolo muove i suoi passi un uomo dalle immense ambizioni, la persona che ha raccolto a sé un valoroso gruppo di soldati, la squadra dei falchi.

Il suo nome è Griffith e, grazie a questi due fondamentali elementi, farà strada alla sua gloria…

