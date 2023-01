Dopo aver parlato delle creature magiche del primo e del secondo film della saga di Animali Fantastici, nel Bestiario magico #03 prenderemo in esame le creature di Animali Fantastici i segreti di Silente. Ad oggi la saga di Animali Fantastici ha un futuro incerto, non si sa se terminerà con cinque film come era stato prospettato inizialmente o se la Warner Bros deciderà di concluderla in anticipo. Anche la trama ha preso risvolti inaspettati: già dal secondo film, Animali Fantastici i crimini di Grindelwald, i fan hanno potuto notare come le creature di Newt Scamander, inizialmente al centro della scena, fossero diventate quasi un espediente utile alla trama che andava man mano a intrecciare le vicende di Gellert Grindelwald e Albus Silente, allontanandosi da quello che sembrava promettere al principio.

In questa pellicola Newt ha sempre con sé la sua valigia magica con all’interno dei veri e propri habitat per creature magiche, sempre presenti i suoi affezionati Snaso e Asticello, ma nel complesso si sente un po’ l’assenza di altre creature viste in passato. In ogni caso gli animali fantastici sono sempre uno spettacolo da ammirare sullo schermo, quindi ricordiamo i principali visti nel terzo capitolo della saga.

Bestiario magico #03: le creature di Animali Fantastici i segreti di Silente

Manticora

Molto diversa dalla Manticora che vuole la tradizione e che anche il libro Gli Animali Fantastici: dove trovarli riporta, ovvero una bestia con la testa d’uomo, il corpo di leone e la coda di scorpione, questa Manticora ha più l’aspetto di uno scorpione incrociato con un’aragosta e con un ragno. In ogni caso non è una bestia meno pericolosa, la classificazione ministeriale la identifica come ammazzamaghi e la definisce come “impossibile da addomesticare”.

In effetti questa creatura nella sua forma adulta ha chele giganti in grado di uccidere all’istante un essere umano, tre occhi e una corazza molto resistente. Si dice che la Manticora canti dolcemente mentre divora la sua preda e che il suo pungiglione provochi la morte istantanea. Questa creatura genera centinaia di piccoli pericolosi quanto gli adulti che si nutrono con i resti delle vittime.

Qilin

In origine il Qilin è una creatura della mitologia cinese, coreana e giapponese che ha delle similitudini con la chimera: il corpo è simile a quello del cervo, la coda a quella del bue e la testa a quella del cavallo. Qui la vediamo con i tratti molto addolciti, l’aspetto innocente del cervo è quello dominante e le sue dimensioni sono ridotte, sembra quasi una creatura fragile.

Per la sua rarità e per la sua capacità di osservare l’animo delle persone e stabilire se il loro cuore sia puro o meno, il Qilin è uno degli animali più venerati e rispettati del Mondo Magico. Questo animale così speciale ha anche capacità precognitive e viene adoperato dai maghi per scegliere chi fra i candidati è il più degno di guidare il Mondo Magico. Con un inchino il Qilin identifica la persona più pura di cuore nelle sue vicinanze.

Viverna

Nella tradizione delle creature leggendarie, la Viverna viene raffiguratacome un drago imponente con una coda da serpente. Non è raro in realtà che Drago e Viverna vengano confusi quando descritti in modo simile. Inoltre, la Viverna pare avere la capacità di cambiare il suo aspetto: se un attimo prima sembra un parente del Dodo, una papera innocua con una coda piumata molto lunga, un attimo dopo spicca il volo e si gonfia come un pesce palla per poi sgonfiarsi ampliando incredibilmente la sua apertura alare. Uccello misterioso e dalle mille risorse, la Viverna può trasportare persone avvolgendole con la coda e volando grazie alle sue ali prestanti.

Come detto inizialmente, non si sa se avremo il piacere di vedere altri animali fantastici spuntare fuori dalla incredibile valigia di Newt e se incontreremo altre creature in questa saga dal futuro incerto, in ogni caso, il viaggio finora è stato piacevole ed è stato bello vedere trasposti al cinema gli animali fantastici di cui fino a qualche anno fa avevamo solo potuto leggere e che avevamo potuto immaginare.