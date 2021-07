Better Call Saul: Bob Odenkirk ricoverato per un malore

Durante la produzione della sesta e ultima stagione della popolare serie AMC distribuita in Italia da Netflix, ieri il protagonista di Better Call Saul, Bob Odenkirk è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo essere crollato sul set.

La star di Better Call Saul Bob Odenkirk ha avuto un malore sul set

Bob Odenkirk è stato portato d’urgenza in ospedale dopo essere collassato sul set della serie che lo vede come protagonista e al momento è ancora ricoverato e sta ricevendo tutte le cure mediche del caso.

Alcune fonti di produzione vicine a TMZ, che ha riportato questa preoccupante notizia per primo, hanno riferito che Bob Odenkirk e il cast della serie spin-off del cult Breaking Bad (potete acquistare il box set contenente tutte e 6 le stagioni di Breaking Bad in Blu-Ray qui su Amazon). stavano girando nel New Mexico solo ieri, martedì 27 luglio 2021, quando è successo l’incidente. Le fonti hanno anche comunicato che Odenkirk è caduto e che è stato immediatamente circondato da membri dello staff che, allarmati dall’improvviso collasso dell’attore, hanno subito chiamato un’ambulanza.

Non è chiaro se Bob Odenkirk fosse cosciente quando è stato trasportato in ospedale, ma una fonte vicina a Odenkirk ha affermato che è ancora in cura in ospedale.

Bob Odenkirk è diventato un nome familiare quando ha interpretato l’avvocato Saul Goodman in Breaking Bad, e il suo personaggio è stato amato fin dal subito dagli appassionati, al punto da meritare una serie prequel spin-off tutta sua. Il successo di Better Call Saul è indiscutibile, al punto da essere ora vicina a giungere al ragguardevole numero di sei stagioni in totale, proprio come la serie principale da cui ha preso le mosse.

Ora, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulle cause del collasso e sullo stato di salute attuale di Bob Odenkirk. Trovate tutte e 5 le prime stagioni di Better Call Saul qui su Netflix.