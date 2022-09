Recentemente la Disney Company ha confermato che il suo prossimo remake live-action del classico d’animazione (che potete recuperare su Amazon) del 1937 Biancaneve e i sette nani uscirà nel 2024. Il film sarà un fantasy musicale che vedrò la partecipazione di Rachel Zegler nel ruolo della protagonista con Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva.

Le attrici hanno già da tempo espresso la loro grande felicità all’idea di recitare in un remake del primo lungometraggio d’animazione della Disney, con Gadot che ha affermato:

“Posso cantare, ballare e interpretare una cattiva, cosa che ho mai fatto prima, ed è la prima cattiva Disney in assoluto”.

Biancaneve è stato annunciato nel lontano ottobre 2016 quando fu ufficializzata

come sceneggiatrice. Poi nel 2019 venne annunciato Marc Webb come regista e da quel momento il film è rimasto in sviluppo attivo fino al 2021, quando Zegler e Gadot sono state scelte per i ruoli principali. La produzione è iniziata ufficialmente nel marzo 2022 e si è conclusa lo scorso luglio.

Disney’s Snow White, starring Rachel Zegler and Gal Gadot, releasing 2024. #D23Expo pic.twitter.com/Gr8duw9U5r — Disney (@Disney) September 9, 2022

Gli altri membri del cast e le parole della protagonista

Nonostante abbia mostrato le sue doti recitative in West Side Story di Steven Spielberg, Zegler ha ammesso di essere rimasta scioccata nello scoprire di aver ricevuto il ruolo della prima principessa della Disney. In un’intervista di gennaio 2022, l’attrice aveva dichiarato:

“Mai, nemmeno in un milione di anni, avrei immaginato di avere una tale possibilità. Normalmente non si vede una Biancaneve di origine latina, anche perché è un personaggio molto problematico nei paesi dove si parla spagnolo. Biancaneve è un’icona enorme, sia che si parli del cartone animato Disney o della fiaba dei Grimm e di tutte le storie che ne derivano”.

Nonostante le riprese siano già terminate, finora sono stati annunciati solo tre attori che appariranno in Biancaneve al fianco di Zegler e Gadot. Andrew Burnap, meglio conosciuto per aver recitato nella produzione di Broadway del 2019 The Inheritance, che interpreterà un personaggio originale di nome Jonathan nel film, descritto come una persona “simile a Robin Hood” e l’interesse amoroso di Biancaneve. La star di Pirati dei Caraibi Martin Klebba che interpreterà Brontolo, uno dei sette nani, e infine Dujonna Gift che è stato scelto per un ruolo sconosciuto.