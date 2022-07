Presto debutterà nelle sale italiane l’attesissimo Black Adam, film che vede al centro di tutto l’anti-eroe con i poteri delle divinità egizie interpretato da Dwayne “The Rock” Johnson. Ora il regista Jaume Collet-Serra ha rivelato che vestire i panni del personaggio DC nel live-action di Warner Bros ha implicato un cambio di rotta per Dwayne Johnson rispetto agli altri ruoli da lui interpretati in precedenza.

Black Adam è diverso dagli altri ruoli di Dwayne “The Rock” Johnson

Dopo la spettacolare apparizione di Dwayne Johnson durante il San Diego Comic-Con 2022, il regista Jaume Collet-Serra ha riferito a Collider che Black Adam è la “principale fonte del conflitto” nella storia, sottolineando che l’attore di solito è l’eroe dei film in cui recita, mentre Black Adam ha portato l’attore in una nuova direzione: ora è lui il problema per tutti gli altri personaggi coinvolti nel racconto.

Di seguito potete leggere le parole del regista, riportate da screenrant.com:

Penso che in questo film Black Adam sia senza dubbio la principale fonte del conflitto. E penso che la sua sia una versione molto interessante, perché normalmente Dwayne interpreta un personaggio che rappresenta la soluzione al problema. Nei film normali, come in Jungle Cruise, The Rock è un eroe. In questo, è lui il problema per tutti gli altri.

Al di là di quanto detto dal regista, è bene precisare che Black Adam, a differenza della maggior parte dei supereroi DC, è disposto a togliersi la vita per fermare il male. Ricordiamo che nel film farà il suo ingresso ufficiale la Justice Society of America, composta dal Doctor Fate, Hawkman, Cyclone e Atom-Smasher.

Black Adam è diretto da Jaume Collett-Serra, anche regista del sopra citato Jungle Cruise. Il cast include inoltre Aldis Hodge nei panni di Hawkman, Noah Centineo in quelli di Atom Smasher, Quintessa Swindell come Cyclone, Sarah Shahi nel ruolo di Adrianna Tomaz, e Pierce Brosnan in quello di Doctor Fate. Completano il team di interpreti Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer e Bodhi Sabongui, i cui ruoli sono ancora sconosciuti.

Black Adam debutterà al cinema il 20 ottobre 2022.