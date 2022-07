Era atteso da mesi e ora finalmente è arrivato: dopo quello di Shazam 2, Warner Bros ha svelato l’attesissimo trailer di Black Adam durante il panel del San Diego Comic-Con 2022 ad esso dedicato. Il film vedrà protagonista Dwayne “The Rock” Johnson nel ruolo della figura che dà il titolo al progetto e seguirà il viaggio di Black Adam.

Il personaggio è un’antica divinità con i poteri degli dei egizi che si propone di “scatenare la sua unica forma di giustizia nel mondo moderno” dopo 5000 anni di prigionia e pensa che i suoi poteri siano in realtà una maledizione. Tra questi, chiamiamoli doni, emergono la capacità di volare e muoversi a una velocità superiore a quella della luce. Inoltre, possiede un’incredibile super-forza, in grado di piegare l’acciaio, spaccare i muri con un pugno e spostare oggetti pesantissimi, insieme alle tante abilità che vedrete nel trailer.

Immagine dal character poster di Black Adam

L’atteso trailer di Black Adam

Nella pellicola saranno presenti anche i membri della Justice Society of America, la prima squadra di supereroi DC nata nei fumetti. Di seguito potete leggere le parole del produttore Hiram Garcia a ComicBook.com sulla Justice Society of America:

Nella nostra mente fa tutto parte di un universo condiviso. Tutti questi ragazzi esistono insieme. Ci concentriamo solo sul raccontare questa storia, sul raccontare Black Adam e la Justice Society of America. Ma il modo in cui la vediamo e le nostre ambizioni per l’universo è tutto condiviso. E penso si inizino a sentire le increspature di questi ragazzi nell’universo.

Qui sotto potete vedere il trailer di Black Adam, riportato da comicbook.com:

Black Adam è diretto da Jaume Collett-Serra, anche regista di Jungle Cruise, che ha visto proprio la partecipazione di Dwayne "The Rock" Johnson. Il cast include anche Aldis Hodge (Underground, The Invisible Man) nei panni di Hawkman, Noah Centineo (To All the Boys I Love Before, Charlie's Angels) in quelli di Atom Smasher, Quintessa Swindell (Trinkets , Euphoria) come Cyclone, Sarah Shahi (The L Word, Sex/Life) nel ruolo di Adrianna Tomaz, e Pierce Brosnan (Mamma Mia!) in quello di Doctor Fate. Completano il team di interpreti Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer e Bodhi Sabongui, i cui ruoli sono ancora sconosciuti a pochi mesi dall'uscita nelle sale di Black Adam, fissata per il 20 ottobre 2022.