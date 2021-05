Black Adam: ecco la prima foto di Dwayne Johnson

Il film dedicato a Black Adam, interpretato da Dwayne “The Rock” Johnson, ha iniziato finalmente le riprese ed è stato proprio l’attore protagonista a svelare la prima foto nei panni del personaggio DC.

Ad accompagnare la foto, una didascalia scritta dallo stesso Johnson che spiega, a grandi linee, chi sia Black Adam:

“Se conoscete la mitologia dei fumetti, allora saprete da dove viene il suo dolore.

La sua rabbia.

Sua moglie e i suoi figli uccisi.

La sua gente brutalmente ridotta in schiavitù.

Non è un supereroe, ma piuttosto un campione.

Campione dei poveri e degli sconfitti.

Campione del popolo.

Ed è la forza più inarrestabile dell’UNIVERSO DC.

Black Adam⚡️”

Insieme a questa, l’attore ha voluto anche dare un piccolo aggiornamento sulla produzione del film, che sta andando molto bene e sta dando diverse soddisfazioni a tutta la troupe che se ne sta occupando. Johnson è, inoltre, convinto che la mitologia, l’etica e le azioni di Black Adam creeranno senza dubbio un nuovo paradigma nel mondo dei supereroi, dei cattivi e degli antieroi.

Dopo il successo di Shazam! (che potete acquistare in blu-ray cliccando su questo link), il film sarà il secondo prodotto dall’ex wrestler, per quanto concerne il DC Universe e sarà diretto da Jaume Collet-Serra, per New Line Cinema e Warner Bros. La sceneggiatura è ad opera di Adam Sztykiel, basata sul personaggio creato da C.C. Beck e Otto Binder. Tra i produttori anche Beau Flynn di FlynnPictureCo. e Hiram Garcia, che ha confermato che il film farà parte dello stesso universo cinematografico di Shazam! (essendo il personaggio di Black Adam la vera e propria nemesi del personaggio interpretato da Zachary Levi e avendo i due ottenuto i propri poteri tramite lo stesso stratagemma).

Inizialmente previsto per il 22 Dicembre 2021, il film è stato spostato a causa della pandemia e dovrà uscire, se non ci saranno ulteriori intoppi, il 29 Giugno 2022, come annunciato dallo stesso Dwayne Johnson lo scorso Marzo.