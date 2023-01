Dopo il grande successo al box-office i fan sono in attesa di capire come proseguirà il cammino di Black Panther all’interno dell’MCU, soprattutto dopo quanto successo in Wakanda Forever (sequel che ha omaggiato con grande rispetto il compianto Chadwick Boseman). A fornire nuovi aggiornamenti su un potenziale Black Panther 3 ci ha pensato Letitia Wright, interprete di Shuri, in un’intervista ai Golden Globe.

I lavori su Black Panther 3 sarebbero già incominciati

Penso proprio che un terzo capitolo sia già in sviluppo. Ci abbiamo messo due anni per portare tutti a bordo e supportare il sequel. Adesso dobbiamo fare una pausa, ricaricare le nostre energie e Ryan deve capire come procedere. Ci vorrà del tempo, ma sono entusiasta per quello che potrete vedere in futuro.

Al momento i Marvel Studios non hanno confermato nè smentito le sue dichiarazioni, ma un terzo capitolo di Black Panther appare scontato. Wakanda Forever ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al box-office e ha visto il personaggio di Shuri indossare il costume di Black Panther, onorando la grande eredità lasciata da T’Challa. Nella sceneggiatura originale, prima dela scomparsa di Chadwick Boseman, era invece previsto che Shuri lottasse assieme al fratello per difendere il Wakanda dall’assalto di Namor: due Pantere Nere, dunque, unite per un obiettivo comune.

Letitia Wright on plans for a #BlackPanther3: "I think it's already in the works…It's gonna take a while, but really excited for you guys to see that." #GoldenGlobes https://t.co/mPI0zz0SqB pic.twitter.com/hILe9CZP4B — Variety (@Variety) January 11, 2023

Wakanda forever ha anche trionfato ai Golden Globe di quest’anno. Angela Bassett, interprete della Regina Ramonda, ha vinto il premio come miglior attrice femminile non protagonista per la sua performance all’interno del film. Una prima volta storica dal momento che fino a oggi nessun film della Marvel era stato mai premiato alla celebre cerimonia. Black Panther: Wakanda Forever arriverà in streaming su Disney Plus a partire dal 1° febbraio 2023. Il film arriverà sulla piattaforma streaming senza costi aggiuntivi rispetto al normale abbonamento.