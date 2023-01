Dopo tanta attesa, nella notte tra il 10 e l’11 gennaio a Los Angeles, siamo finalmente giunti all’evento che hanno visto protagoniste le maggiori star e registi del panorama cinematografico internazionale: i Golden Globe 2023. La serata è stata un susseguirsi di nomination che hanno visto al centro della scena produzioni del calibro di The Fabelmans di Steven Spielberg, Gli spiriti dell’isola, House of the Dragon e molte altre ancora. Tuttavia, è stata una serata che ha visto anche la mancanza di grandi assenti, tra i vincitori del Golden Globe 2023 mancano ad esempio Avatar: La via dell’acqua e Top Gun: Maverick.

I vincitori Golden Globe 2023

Di seguito la lista completa dei vincitori del prestigioso globo d’oro!

Miglior serie comica o musical – Abbott Elementary

Miglior attrice in una serie comica o musical – Quinta Brunson, Abbott Elementary

Miglior attore in una serie comica o musical – Jeremy Allen White, The Bear

Miglior serie drammatica – House of the Dragon

Miglior attrice in una serie drammatica – Zendaya, Euphoria

Miglior attore in una serie drammatica – Kevin Costner, Yellowstone

Miglior attrice non protagonista in una serie – Julia Garner, Ozark

Miglior attore non protagonista in una serie – Tyler James Williams, Abbott Elementary

Miglior miniserie o film tv – The White Lotus

Miglior attrice in miniserie o film tv – Amanda Seyfried, The Dropout

Miglior attore in una miniserie o film tv – Evan Peters, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Miglior attrice non protagonista in serie, miniserie o film tv – Jennifer Coolidge, The White Lotus

Miglior attore non protagonista in serie, miniserie o film tv – Paul Walter Hauser, Black Bird

Miglior regia di un film – Steven Spielberg, The Fabelmans

Miglior sceneggiatura di un film – Gli spiriti dell’isola

Miglior film comico o musical – Gli spiriti dell’isola

Miglior attrice in un film comico o musical – Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Miglior attore in un film comico o musical – Colin Farrell, Gli spiriti dell’isola

Miglior film drammatico – The Fabelmans

Miglior attrice in un film drammatico – Cate Blanchett, Tár

Miglior attore in un film drammatico – Austin Butler, Elvis

Miglior attrice non protagonista in un film – Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Miglior attore non protagonista in un film – Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Miglior film straniero – Argentina, 1985

Miglior film d’animazione – Pinocchio

Miglior canzone originale – “Naatu Naatu”, Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)

Miglior colonna sonora di un film – Justin Hurwitz, Babylon

Il ricordo di Angela Bassett a Chadwick Boseman

Tra i nomi presenti all’interno della lunga lista di vincitori c’è anche Angela Bassett, che ha vinto come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in Black Panther: Wakanda Forever e nel suo discorso di ringraziamento ha dedicato alcune parole ricche di commozione allo scomparso Chadwick Boseman, conosciuto soprattutto per il suo ruolo di T’Challa/Pantera Nera nel film Black Panther della Marvel Cinematic Universe.

Di seguito le sue parole:

Abbiamo pianto, ci siamo amati, siamo guariti e ci siamo circondati ogni giorno con la sua luce e il suo spirito.

