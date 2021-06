Black Panther: Wakanda Forever, le riprese al via

Black Panther, prima avventura da solista per il guerriero T’Challa interpretato dal compianto Chadwick Boseman, è stato senza ombra di dubbio uno dei film Marvel Studios più importanti e rappresentativi di sempre. Boseman, scomparso prematuramente lo scorso anno a seguito di una grave malattia, ha sicuramente lasciato un’impronta realmente significativa all’interno dell’MCU, sebbene la sua morte ha sicuramente cambiato i piani per quanto riguarda la produzione del sequel, Black Panther: Wakanda Forever.

Ora, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato che le riprese del nuovo cinecomic campione d’incassi del 2018 sono partite ufficialmente ad Atlanta. Il sequel vedrà il ritorno del cast principale, nuovamente sotto la direzione di Ryan Coogler, tanto che nel corso di un’intervista con Variety in occasione della premiere mondiale di Black Widow a Los Angeles (qui la notizia originale), è stato proprio Feige a confermare che le riprese principali di Wakanda Forever sono attualmente in corso ad Atlanta.

Feige ha anche dichiarato che il secondo capitolo della saga di Black Panther onorerà l’eredità lasciata da Boseman nel primo epsodio (qui in offerta speciale), visto sia per gli attori che per tutti gli altri addetti ai lavori sarà comunque un’emozione molto particolare vivere quest’esperienza senza Chad, entusiasti all’idea di riportare in ogni caso il mondo di Wakanda al pubblico e ai fan, in un modo che avrebbe reso orgoglioso l’attore prematuramente scomparso. T’Challa non verrà infatti interpretato da un nuovo attore, né tantomeno ricreato in CGI, visto che il film racconterà innanzitutto delle vicende legate al mondo del Wakanda e di tutti gli altri personaggi visti nel primo film.

Tra questi Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Ramonda), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross), oltre a Tenoch Huerta in un ruolo non ancora confermato ufficialmente (si vocifera che possa trattarsi di Namor the Sub-Mariner). Black Panther: Wakanda Forever arriverà nelle sale americane a partire dall’8 luglio 2022, mentre non ci sono ancora conferme circa un’uscita nei cinema italiani.