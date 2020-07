Black Widow – Scarlett Johansson cederà il posto a Florence Pugh?

Intervistata da Empire Magazine, la regista di Black Widow, Cate Shortland, ha parlato ampiamente di come il film segni in qualche modo un passaggio di consegne fra la protagonista Scarlett Johansson e Florence Pugh che nel film interpreta Yelena Belova, la terza Vedova Nera apparsa per la prima volta nei fumetti Marvel nel marzo 1999 su Inhumans #5 ad opera di Paul Jenkins e Jae Lee.

La regista ha definito Black Widow come il canto del cigno per la Johansson ma anche come il nastro di partenza per la Pugh nel Marvel Cinematic Universe questo perché pur trattandosi di un film che narrerà le origini del personaggio gode di una prova maiuscola della Pugh che ha messo al centro dell’attenzione il personaggio di Yelena Belova.

Black Widow darà ai fan del Marvel Cinematic Universe la degna chiusura per Natasha Romanoff che Avengers: Endgame non aveva potuto dare, ha detto la regista, confermando come Black Widow sia tanto un finale appropriato quanto un ottimo trampolino di lancio per nuove storie al femminile all’interno dello stesso Marvel Cinematic Universe.

La decisione è sfortunatamente ma comprensibilmente dettata dalle misure di prevenzione di contagio da Coronavirus che tutti i paesi europei ed extraeuropei stanno iniziando più o meno velocemente ad adottare fra cui la chiusura dei cinema.

Black Widow è l’ultima fra una serie di pellicole clamorosamente slittate e che affolleranno, speriamo il più presto possibile, le sale cinematografiche fra cui Fast & Furious 9, No Time to Die, e A Quiet Place Part II.

Resta anche da capire come questo slittamento impatterà sul fitto calendario cinematografico dei Marvel Studios che prevedeva Eternals a novembre prossimo e Shang-Chi per febbraio 2021. Ricordiamo inoltre che solo pochi giorni fa era stata fermata anche la produzione della miniserie The Falcon and The Winter Soldier a Praga e la cui uscita è attualmente prevista il 20 agosto sulla piattaforma streaming Disney+.

Nelle scorse settimane proprio la protagonista Scarlet Johansson era stata intervista da EW e aveva parlato del percorso del personaggio dicendo che dopo aver girato questo stand alone il percorso di Natasha è da un certo punto di vista completo avendo offerto diverse prospettive sul personaggio. L’attrice ovviamente non aveva escluso un suo possibile ritorno nei panni della spia per eccellenza dell’Universo Marvel ma anche che questo film rappresenta di fatto un importante punto di arrivo.